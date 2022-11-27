Испания
В стартовом туре группового раунда чемпионата мира 2022 год в Катаре сборная Испании разгромила команду Коста-Рики со счетом 7:0.
С учетом того, что перед этим коллектив одержал еще две победы, то очевидно одно: к мундиалю в Катаре «Фурия Роха» подошла в великолепной форме.
Коэффициенты матча Испания — Германия
Подопечные Луиса Энрике попали на ЧМ напрямую, выиграв группу В с отрывом в 4 очка от шведов. Последним достижением команды стал выход в плей-офф Лиги наций.
Несмотря на поражение от Швейцарии (1:2) все задачи в ЛН Испания решила. Она выиграла вторую группу Лиги А. Для этого ей понадобилась победа над Португалией (1:0). Именно этот исход решил исход.
Германия
В первом туре группового раунда катарского мундиаля Германия несколько неожиданно уступила Японии (1:2).
Таким образом, «Бундестиму» жизненно важно обыгрывать испанцев, чтобы рассчитывать на плей-офф чемпионата мира. При этом форма команда неважная: одна победа в четырех играх при двух поражениях.
Национальная команда Германии является одной из самых сильнейших в мире. На ее счету четыре победы в чемпионатах мира и трижды она выигрывала чемпионат Европы.
Последний свой титул «Бундестим» брал в 2014 году, выиграв тогда мировое первенство, одолев в финале 1:0 Аргентину. А вот ЧМ-2018 выдался провальным, так как немцы не смогли выйти из группы.
Квалификацию к предстоящему ЧМ в Катаре команда преодолела без особых проблем, выиграв девять встреч из десяти при одном мировом исходе, забив 36 мячей, а пропустив всего четыре.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом испанцев: коэффициент на их победу — 2,37. Успех немцев оценивается в 2,87, ничья — в 3,40.
Германии кровь из носу необходима победа, но Испания наверняка воспользуется проблемами соперниками, особенно в обороне.
Таким образом, наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.
Еще один вариант ставки — Испания выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80. Ведь «Фурия Роха» находится в явно лучшей форме и способна победить, даже несмотря на попытки «Бундестима» взять очки.