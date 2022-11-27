Мартинес о состоянии Лукаку: Он опережает график восстановления

Главный тренер сборной Бельгиирассказал о состоянии нападающего команды

Специалист отметил, что Лукаку опережает график восстановления.

«По медицинским прогнозам Лукаку должен был восстановиться к третьему матчу, но он опережает график. Это хороший знак.

Однако я не ожидаю, что он будет участвовать в матче с Марокко», — приводит слова Мартинеса BBC.

Лукаку не сыграл в 1-м матче группового этапа чемпионата мира с Канадой из-за проблем с левым бедром.

Следующий матч бельгийцы проведут 27 ноября против сборной Марокко. Начало встречи — в 16:00 мск.