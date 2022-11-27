Мартинес о состоянии Лукаку: Он опережает график восстановления

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
Специалист отметил, что Лукаку опережает график восстановления.
«По медицинским прогнозам Лукаку должен был восстановиться к третьему матчу, но он опережает график. Это хороший знак.
Однако я не ожидаю, что он будет участвовать в матче с Марокко», — приводит слова Мартинеса BBC.
Лукаку не сыграл в 1-м матче группового этапа чемпионата мира с Канадой из-за проблем с левым бедром.
Следующий матч бельгийцы проведут 27 ноября против сборной Марокко. Начало встречи — в 16:00 мск.