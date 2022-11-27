ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду пока что без клуба«Челси», «Ньюкасл» и другие: куда перейдет Роналду?
  • 00:34
    • Месси: Мы знали, что сегодня нужно победить
  • 00:01
    • Гол и передача Месси позволили Аргентине оформить первую победу на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Мартинес о состоянии Лукаку: Он опережает график восстановления

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Бельгии
    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии нападающего команды Ромелу Лукаку.

    Ромелу Лукаку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку

    Специалист отметил, что Лукаку опережает график восстановления.

    «По медицинским прогнозам Лукаку должен был восстановиться к третьему матчу, но он опережает график. Это хороший знак.

    Однако я не ожидаю, что он будет участвовать в матче с Марокко», — приводит слова Мартинеса BBC.

    Лукаку не сыграл в 1-м матче группового этапа чемпионата мира с Канадой из-за проблем с левым бедром.

  • Удержит ли Бельгия лидерство в своей группе ЧМ-2022?
  • Читайте по теме

    • Следующий матч бельгийцы проведут 27 ноября против сборной Марокко. Начало встречи — в 16:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Зенит» реванш у «Спартака» за разгром в Москве?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Кто выиграет битву Испании и Германии?
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Одержит ли Хорватия первую победу на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.13
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хорватия — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Япония — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бразилия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бельгия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Португалия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Южная Корея — Гана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры