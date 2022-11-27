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    Удержит ли Бельгия лидерство в своей группе ЧМ-2022?

    Бельгия — Марокко. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, ЧМ-2022, 27 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Марокко
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    Бельгия сыграет с Марокко в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 16:00 мск. Бельгия — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа F 27 Ноября 2022 года
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    Бельгия

    Сборная Бельгии выиграла в стартовом туре группового раунда чемпионата мира, с трудом одолев Канаду со счетом 1:0.

    Столько неуверенная победа «Красных Дьяволов» после двух поражений кряду в прошлых поединках вовсе не говорит о том, что над Марокко они точно возьмут верх.

    Коэффициенты матча Бельгия — Марокко

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    «Золотое поколение» сборной Бельгии на последних четырех крупных турнирах всегда преодолело групповую стадию. А на прошлом чемпионате мира бельгийцы стали бронзовыми призерами.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В отборе к предстоящему турниру Бельгия выступила уверенно, набрав 20 очков в восьми поединках, не уступив ни разу, забив 25 голов при всего шести пропущенных.

    После этого бельгийцы играли в групповом этапе Лиги наций, где финишировали на второй строке в своем квартете вслед за Нидерландами, которым проиграли дважды, что не позволило команде выйти в полуфинал турнира.

    Марокко

    Сборная Марокко может назвать удовлетворительным старт на чемпионате мира в Катаре, поскольку ей удалось взять один балл в матче с фаворитом — Хорватией.

    И это не просто так, ведь до этого команда также не проигрывала в пяти матчах. Таким образом, ей беспроигрышная серия составляет уже шесть игр при четырех победах.

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    • Сборная Марокко является второй африканской сборной в истории, которой удалось пробиться на чемпионат мира, и первой сборной с «чёрного» континента, которой удалось пройти групповой этап чемпионата мира.

    В Квалификации на Кубок Африканских Наций «львы» успешно стартовали и смогли набрать 6 очков после двух матчей и возглавили турнирную таблицу группы К.

    Сначала сборная Марокко на своем поле обыграла Южную Африку со счетом 2:1, а после этого уже в выездном матче «львы» так же смогли одолеть такого соперника как Либерия обыграв их со счетом 0:2.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом бельгийцев: коэффициент на их победу — 1,95. Успех Марокко оценивается в 4,00, ничья — в 3,30.

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    Марокко давно не проигрывает, но в двух из трех последних поединков он не забивает.

    При этом в ворота Бельгии ему будет это сделать еще сложнее. Наши прогноз и ставка — Марокко не забьет за 2,50.

    Еще один вариант ставки — забьет только Бельгия за 3,20. «Красные Дьяволы» наверняка хотят поскорее оформить выход в плей-офф, а победа над Канадой должна была принести им уверенность в своих силах.

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    Бельгия — Марокко: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. Удержит ли Бельгия лидерство в своей группе ЧМ-2022?
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