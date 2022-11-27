Бельгия сыграет с Марокко в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 16:00 мск. Бельгия — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

Сборная Бельгии выиграла в стартовом туре группового раунда чемпионата мира, с трудом одолев Канаду со счетом 1:0.

Столько неуверенная победа «Красных Дьяволов» после двух поражений кряду в прошлых поединках вовсе не говорит о том, что над Марокко они точно возьмут верх.

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«Золотое поколение» сборной Бельгии на последних четырех крупных турнирах всегда преодолело групповую стадию. А на прошлом чемпионате мира бельгийцы стали бронзовыми призерами.

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В отборе к предстоящему турниру Бельгия выступила уверенно, набрав 20 очков в восьми поединках, не уступив ни разу, забив 25 голов при всего шести пропущенных.

После этого бельгийцы играли в групповом этапе Лиги наций, где финишировали на второй строке в своем квартете вслед за Нидерландами, которым проиграли дважды, что не позволило команде выйти в полуфинал турнира.

Марокко

Сборная Марокко может назвать удовлетворительным старт на чемпионате мира в Катаре, поскольку ей удалось взять один балл в матче с фаворитом — Хорватией.

И это не просто так, ведь до этого команда также не проигрывала в пяти матчах. Таким образом, ей беспроигрышная серия составляет уже шесть игр при четырех победах.

Сборная Марокко является второй африканской сборной в истории, которой удалось пробиться на чемпионат мира, и первой сборной с «чёрного» континента, которой удалось пройти групповой этап чемпионата мира.

В Квалификации на Кубок Африканских Наций «львы» успешно стартовали и смогли набрать 6 очков после двух матчей и возглавили турнирную таблицу группы К.

Сначала сборная Марокко на своем поле обыграла Южную Африку со счетом 2:1, а после этого уже в выездном матче «львы» так же смогли одолеть такого соперника как Либерия обыграв их со счетом 0:2.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом бельгийцев: коэффициент на их победу — 1,95. Успех Марокко оценивается в 4,00, ничья — в 3,30.

Марокко давно не проигрывает, но в двух из трех последних поединков он не забивает.

При этом в ворота Бельгии ему будет это сделать еще сложнее. Наши прогноз и ставка — Марокко не забьет за 2,50.

Еще один вариант ставки — забьет только Бельгия за 3,20. «Красные Дьяволы» наверняка хотят поскорее оформить выход в плей-офф, а победа над Канадой должна была принести им уверенность в своих силах.