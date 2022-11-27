Флик считает, что Луис Энрике построил фантастическую команду

Главный тренер сборной Германииподелился ожиданиями от предстоящего матча против Испании.

«Завтра будет важная игра. Мы должны заблокировать Испанию, мы изучили, как это сделать. Луис Энрике построил фантастическую команду. Поражение от Японии было тяжелым.

Я убежден, что его можно было избежать. Мы пережили поражение. Я доволен, как работает команда. Завтра на поле они сделают максимум», — приводит слова специалиста TMW.

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Матч Испания — Германия состоится в воскресенье, 27 ноября, и начнется в 22:00 по московскому времени. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться по этой ссылке.