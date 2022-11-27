Флик считает, что Луис Энрике построил фантастическую команду

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
«Завтра будет важная игра. Мы должны заблокировать Испанию, мы изучили, как это сделать. Луис Энрике построил фантастическую команду. Поражение от Японии было тяжелым.
Я убежден, что его можно было избежать. Мы пережили поражение. Я доволен, как работает команда. Завтра на поле они сделают максимум», — приводит слова специалиста TMW.
Матч Испания — Германия состоится в воскресенье, 27 ноября, и начнется в 22:00 по московскому времени. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться по этой ссылке.