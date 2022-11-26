Колосков рассказал, почему РФС важно договориться о товарищеском матче с Саудовской Аравией

Почетный президент РФСпрокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными

«Если о возможности проведения такого матча говорит вице‑президент и член исполкома РФС, то, наверное, такой матч может быть проведен.

Сыграть его реально, никто этого не запрещает. Саудовская Аравия, как показала первая игра на чемпионате мира в Катаре, очень крепкая и боеспособная команда. Уровень игроков там выше, чем в тех сборных, с кем сборная России играла последние товарищеские матчи.

Неслучайно Таджикистан, Узбекистан и Киргизия не попали на турнир, а саудовцы не только играют там, но и побеждают сильную сборную.

Товарищеский матч сборной России со сборной Саудовской Аравии имеет смысл и со спортивной точки зрения, и с точки зрения укрепления международных связей», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах. В конце сентября команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Киргизией (2:1), а в ноябре сыграла с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Напомним, сборная Саудовской Аравии одержала волевую победу над Аргентиной (2:1) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.