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    Колосков рассказал, почему РФС важно договориться о товарищеском матче с Саудовской Аравией

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Саудовской Аравии.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Если о возможности проведения такого матча говорит вице‑президент и член исполкома РФС, то, наверное, такой матч может быть проведен.

    Сыграть его реально, никто этого не запрещает. Саудовская Аравия, как показала первая игра на чемпионате мира в Катаре, очень крепкая и боеспособная команда. Уровень игроков там выше, чем в тех сборных, с кем сборная России играла последние товарищеские матчи.

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    Товарищеский матч сборной России со сборной Саудовской Аравии имеет смысл и со спортивной точки зрения, и с точки зрения укрепления международных связей», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

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    • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах. В конце сентября команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Киргизией (2:1), а в ноябре сыграла с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

    Напомним, сборная Саудовской Аравии одержала волевую победу над Аргентиной (2:1) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

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