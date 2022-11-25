Тренер Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной: «Месси получает мяч, а вы стоите и смотрите! Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним!»

Стало известно, что говорил футболистам главный тренер сборной Саудовской Аравиив перерыве матча св первом туре группового этапа ЧМ-2022.

Саудовская Аравия одержала сенсационную победу над Аргентиной со счетом 2:1. Команда Ренара забила два мяча в начале второго тайма.

«Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите! Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним!

Разве вы не чувствуете, что мы способны отыграться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют вполсилы! Парни, это чемпионат мира! Отдайте все силы!», — приводит слова Ренара пресс-служба сборной Саудовской Аравии.

Во втором туре Аргентина сыграет с Мексикой, а Саудовская Аравия встретится с Польшей. Оба матча пройдут 26 ноября.