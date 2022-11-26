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    Кейн: После игры с Ираном люди думали, что Англия будет сметать все на своем пути

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    Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал ничью в матче против США (0:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    «Не лучшая игра, конечно. Мы хорошо владели мячом, но у нас не было конечного продукта. Сухой матч выводит нас на отличные позиции в группе.

    Не хватало реализации, в отличие от игры с Ираном. У нас было два-три момента, но мы не реализовали их. Играли с сильной командой, идем дальше.

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    • Соперник хорошо прессинговал, создавал трудности. Временами мы хорошо справлялись. Уважаем их. Знаем, что можем играть лучше, ничья на чемпионате мира — это неплохой результат, ведь ни один матч не бывает легким.

    После нашей первой игры люди думали, что мы будем сметать все на своем пути, но это не так. Мы играли с хорошей командой. Но это не то, ради чего мы сюда приехали», — приводит слова Кейна BBC.

    В заключительном туре группового этапа сборная Англии сыграет с командой Уэльса.

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