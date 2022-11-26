Кейн: После игры с Ираном люди думали, что Англия будет сметать все на своем пути

Нападающий сборной Англиипрокомментировал ничью в матче против США (0:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.

«Не лучшая игра, конечно. Мы хорошо владели мячом, но у нас не было конечного продукта. Сухой матч выводит нас на отличные позиции в группе.

Не хватало реализации, в отличие от игры с Ираном. У нас было два-три момента, но мы не реализовали их. Играли с сильной командой, идем дальше.

Соперник хорошо прессинговал, создавал трудности. Временами мы хорошо справлялись. Уважаем их. Знаем, что можем играть лучше, ничья на чемпионате мира — это неплохой результат, ведь ни один матч не бывает легким.

После нашей первой игры люди думали, что мы будем сметать все на своем пути, но это не так. Мы играли с хорошей командой. Но это не то, ради чего мы сюда приехали», — приводит слова Кейна BBC.

В заключительном туре группового этапа сборная Англии сыграет с командой Уэльса.