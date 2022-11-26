начнут матч в 22:00 в квартете C ЧМ-2022 по футболу, 26.11.2022.

Последний матч между собой: «Аргентина» — «Мексика» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аргентина» — «Мексика». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Аргентина»).

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