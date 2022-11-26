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    Аргентина — Мексика. Смотреть онлайн в прямом эфире

    26.11.2022 в 22:00 начнется матч в квартете C ЧМ-2022 по футболу Аргентина — Мексика

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    Аргентина и Мексика начнут матч в 22:00 в квартете C ЧМ-2022 по футболу, 26.11.2022.

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    Последний матч между собой: «Аргентина» — «Мексика» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аргентина» — «Мексика». Коэффициент ставки — 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Аргентина»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Мексика.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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