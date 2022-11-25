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    Гайч: Не думаю об уходе из ЦСКА. Но хочу получать больше возможностей

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    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч признался, что не планирует уходить из московского клуба.

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    «Когда уходил в аренды, у меня просто не было другого выбора. Обязан был двигаться по этому пути и искать клуб.

    В настоящий момент ситуация иная — я прошел предсезонку с первого дня, отвоевывал место в составе, начал забивать. Плюс чувствую колоссальную поддержку партнеров по команде. Ощущаю, что все еще могу помогать ЦСКА. Нацелен на это.

    Думаю ли я об уходе из ЦСКА? Нет. Хотел бы продолжать работу, не мечась и не шарахаясь, отдавать всего себя на благо клуба. Чтобы у тренера был выбор.

    Но, конечно, как и любой другой игрок, хотел бы получать больше возможностей играть в старте, доказывать свою состоятельность на поле», — приводит слова Гайча «Матч ТВ».

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