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    Чалоба продлил контракт с «Челси»

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    Защитник «Челси» Трево Чалоба подписал долгосрочное соглашение с лондонским клубом.

    Трево Чалоба
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    Трево Чалоба

    Новый контракт 23-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до июня 2028 года, сообщает пресс-служба «синих».

    В договоре также предусмотрена опция продления до конца сезона-2028/2029.

    Чалоба является воспитанником в «Челси». Ранее он выступал на правах аренды за «Ипсвич», «Хаддерсфилд» и «Лорьян».

  • Источник: «Челси» продолжает работать над трансфером Захаряна
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    • В текущем сезоне Чалоба провел за «Челси» 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Ранее сообщалось, что «Челси» больше не планирует подписывать Роналду.

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