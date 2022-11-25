Чалоба продлил контракт с «Челси»

Защитник «Челси»подписал долгосрочное соглашение с лондонским клубом.

Новый контракт 23-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до июня 2028 года, сообщает пресс-служба «синих».

В договоре также предусмотрена опция продления до конца сезона-2028/2029.

Чалоба является воспитанником в «Челси». Ранее он выступал на правах аренды за «Ипсвич», «Хаддерсфилд» и «Лорьян».

В текущем сезоне Чалоба провел за «Челси» 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Челси» больше не планирует подписывать Роналду.