Чалоба продлил контракт с «Челси»

Трево Чалоба Фото: globallookpress.com
Новый контракт 23-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до июня 2028 года, сообщает пресс-служба «синих».
В договоре также предусмотрена опция продления до конца сезона-2028/2029.
Чалоба является воспитанником в «Челси». Ранее он выступал на правах аренды за «Ипсвич», «Хаддерсфилд» и «Лорьян».
В текущем сезоне Чалоба провел за «Челси» 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Челси» больше не планирует подписывать Роналду.