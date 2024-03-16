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    Медведев снова легко выиграет у Пола?

    Пол — Медведев. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 16 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Томми Пола в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 16 марта, начало — в 22:00 мск. Пол — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 16 Марта 2024 года

    Пол

    Томми уже третий раз в сезоне дошел до полуфинала. В двух предыдущих случаях он играл в финале — в Далласе и Делрэй-Бич.

    В предыдущем матче американец выиграл у Каспера Рууда — 6:2, 1:6, 6:3.

    В решающем сете Пол отыграл пять из шести брейк-пойнтов и взял а приеме два гейма. Норвежец слабенько провел сыграл в ключевой момент, это факт.

    Также стоит отметить победу над французом Юго Эмбером в третьем раунде — 6:4, 6:4. В 1/8 финала Пол остановил итальянца Луку Нарди (6:4, 6:3), который перед этим сенсационно выиграл у Новака Джоковича.

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    Также стоит отметить, что в этом сезоне Пол еще ни разу не играл против соперников из топ-5.

    Медведев

    Даниил в четвертьфинале одержал победу над Хольгером Руне — 7:5, 6:4. Как и ожидалось, было очень нервно, избежать лишних эмоций не удалось.

    В начале второго сета случился действительно неприятный инцидент, когда датчанин пробил в Медведева у сетки, сразу извинился, но россиянин этого не заметил, из-за чего начал психовать и пародировать соперника, задирая шорты (Хольгер часто грешит этим).

    Как ни странно, в такой обстановке, максимально нервной, Медведеву вполне комфортно.

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    И в первом сете, и во втором Даниил взял на приеме по два гейма. При этом во второй партии Руне быстро повел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.

    В предыдущих раундах Медведев выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны, Себастьяна Корды и Григора Димитрова.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 3.40, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: прошлой осенью Даниил разгромил Томми в Шанхае со счетом 6:2, 6:1. Но дело в том, что американец тогда действительно приехал в Китай не в лучшем состоянии, поэтому вряд ли стоит обращать внимание на этот результат. Предстоящий матч будет для россиянина далеко не таким простым.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.54.

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    Ставка и прогноз на матч Пол — Медведев с коэффициентом 1.97. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на теннис. Медведев снова легко выиграет у Пола?
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