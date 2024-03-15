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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом»

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    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ньюкаслом» в рамках четвертьфинального матча Кубка Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, одержав победу в решающем матче над «Манчестер Юнайтед». «Горожане» в 7-й раз в своей истории стали обладателями этого трофея.

    На пути к четвертьфиналу текущего розыгрыша турнира «Манчестер Сити» преодолел три стадии. В двух первых раундах «горожане» не пропустили ни одно мяча, обыграв «Хаддерсфилд» (5:0) и «Тоттенхэм» (1:0) соответственно. На стадии 1/8 финала пента-трик Эрлинга Холанн помог «Манчестер Сити» разгромить «Лутон» (6:2).

    Крайний матч чемпионата Англии против «Ливерпуля» «горожане» свели к ничьей (1:1). После 28-туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице, но отстает от «Арсенала» и «Ливерпуля» всего на один балл.

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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» является пятикратным обладателем Кубка Англии, правда все победы «сорок» в этом турнире пришлись на начало и середину 20-го века. В прошлом сезоне подопечные Эдди Хау вылетели на первой же для себя стадии, уступив «Шеффилд Уэнсдей».

    В нынешнем розыгрыше турнира «Ньюкасл» стартовал с 3-го раунда, уверенно разобравшись с «Сандерлендом» (3:0). Далее «сороки» всухую обыграли «Фулхэм» (2:0), а в 1/8 финала лишь в серии пенальти смогли одолеть «Блэкберн» (1:1, 4:3 пен.)

    «Ньюкасл» находится на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии и уже на 15 очков отстает от зоны Лиги Чемпионов. В крайнем туре АПЛ подопечные Эдди Хау одержал крупную победу над «Фулхэмом» (3:0).

    Личные встречи

    Команды трижды встречались между собой в этом сезоне. «Манчестер Сити» выиграл обе встречи в чемпионате — 1:0 дома и 3:2 на выезде. В 1/16 Кубка английской лиги сильнее оказался «Ньюкасл» (1:0).

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Сити» 8 побед, один раз выиграл «Ньюкасл» и однажды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» с коэффициентом 2.36.

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