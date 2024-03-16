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    «Ман Сити» отыграется на «Ньюкасле» после провала на «Энфилде»?

    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.36) и прогноз на Кубок Англии 16 марта 2024

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Матч пройдет 16 марта, начало — в 20:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 16 Марта 2024 года
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    «Манчестер Сити»

    Путь в Кубке Англии: поход за очередным трофеем «горожане» начали с разгромной победы над «Хаддерсфилд Таун» (5:0). Потом был непростой матч с «Тоттенхэмом» (1:0), а в 1/8 финала действующий победитель турнира разбил «Лутон Таун» (6:2) благодаря пента-трику Эрлинга Холанна.

    Последние матчи: в конце прошлой недели «Манчестер Сити» еле унес ноги с «Энфилда». Гостевой матч с «Ливерпулем» завершился вничью — 1:1.

    Манчестер Сити — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

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    Команда Пепа Гвардиолы прервала победную серию, но зато продлила беспроигрышную — до 21 матча.

    Не сыграют: Джек Грилиш, Эдерсон и, скорее всего, Кевин Де Брёйне, которого беспокоит повреждение паха.

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    Состояние команды: всё хорошо, если говорить в целом. Но при этом надо признать, что «Ман Сити» просто разочаровал в матче с «Ливерпулем».

    Во втором тайме Юрген Клопп просто уложил Гвардиолу на лопатки. После перерыва «красные» «возили» действующего чемпиона, который должен радоваться, что встреча завершилась вничью.

    Но это все равно не повод для беспокойства. Все-таки «Сити» играл против одного из двух главных конкурентов в борьбе за титул. Ну и банде Гвардиолы всегда с трудом давались матчи на поле «Ливерпуля», и предыдущий не стал исключением.

    «Ливерпуль» сделал всё, чтобы закрыть лидеров «Ман Сити». В этом плане абсолютно показательной стала замена Де Брёйне, у которого моментально случилась словесная перепалка с Гвардиолой.

    В общем, неприятный результат, невыразительная игра, но в случае с «Сити» можно быть уверенным, что они быстро сделают выводы.

    «Ньюкасл»

    Путь в Кубке Англии: «сороки» начали текущий розыгрыш с уверенной победы над «Сандерлендом» (3:0), после чего остановили «Фулхэм» (2:0). В предыдущем раунде «Ньюкасл» дожал «Блэкберн Роверс» только в серии пенальти.

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  • 11/03/2024

    • Последние матчи: «Ньюкасл» начал неделю с поражения от «Челси» в рамках АПЛ — 2:3. В этом матче команда Эдди Хау слабо сыграла в защите, особенно это касается второго тайма.

    Но по-настоящему провальным стал гостевой матч с «Арсеналом» (1:4) в конце февраля, это была самая настоящая капитуляция.

    Правда, «Ньюкасл» быстро пришел в себя, выиграв в следующих матчах у «Блэкберна» и «Вулверхэмптона» (3:0).

    Не сыграют: Каллум Уилсон, Жоэлинтон, Ник Поуп, Киран Триппьер и Энтони Гордон.

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    Состояние команды: в последних 11-ти матчах «Ньюкасл» потерпел лишь три поражения, при этом проиграв трем командам, которые реально лучше — «Ман Сити», «Арсеналу» и «Челси». В остальных матчах на этом отрезке команда Хау выглядела очень даже неплохо.

    Заметно, что «сороки» пришли в себя после тяжелейшей осени. Но в любом случае, в этом сезоне они не так опасны, как в прошлом, по итогам которого им удалось финишировать в топ-4 АПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» выиграл последние девять домашних матчей против «Ньюкасла»

    • «Манчестер Сити» выиграл в первом тайме и по итогам матча в последних пяти играх

    • «Манчестер Сити» ни разу не пропустил в пяти предыдущих матчах против «Ньюкасла» на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.20, а победу «Ньюкасла» — за 12.00.

    Прогноз: «Сити» сейчас злой, реакция на неудачный матч на «Энфилде», скорее всего, будет яркой и то же время очень болезненной для «Ньюкасла», в составе которого из-за отсутствуют ряд ключевых исполнителей.

    В конце сентября «Ньюкасл» дерзко выбил «Ман Сити» из Кубка английской лиги. Скорее всего, фаворит возьмет реванш, и вполне вероятно, что гости проиграют с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 3,5 за 2.36.

    Прогноз: поскольку хозяева не будут отходить от ворот соперника все 90 минут, логично рассмотреть ставку на угловые.

    Ставка: тотал угловых «Манчестер Сити» больше 7,0 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» отыграется на «Ньюкасле» после провала на «Энфилде»?
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