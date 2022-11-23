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    «Челси» больше не планирует подписывать Роналду

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    «Челси» больше не планирует подписывать бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Telegraph.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Ранее стало известно об интересе лондонского клуба к Криштиану Роналду. Однако, «Челси» сосредоточится на подписании игроков сборной Англии Деклана Райса и Джуда Беллингема с целью усиления центра поля.

    В лондонском клубе считают, что трансфер Роналду может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке.

    22 ноября «Манчестер Юнайтед» принял решение расторгнуть контракт с форвардом Криштиану Роналду.

    Причиной стало скандальное интервью, в котором португальский футболист выступил с критикой в адрес главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

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