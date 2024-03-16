1-й таймДармштадт — БаварияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Онопко«Семью мне тоже дал футбол». Виктор Онопко — о приверженности принципам Симеоне, противостоянии с Гуллитом и предстоящих матчах сборной России
  • 17:47
    • Клебо завоевал золото в разделке на этапе Кубка мира в Фалуне
  • 17:30
    • «Ковентри» вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 17:18
    • Онопко: Матчи с Сербией и Парагваем — самые сложные спарринги за последнее время
  • 14:27
    • Большунов завоевал золото в коньковом спринте на чемпионате России
    Все новости спорта

    «Ковентри» вышел в полуфинал Кубка Англии

    «Вулверхэмптон» — «Ковентри»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Вулверхэмптон Ковентри
    «Ковентри» вырвал победу у «Вулверхэмптона» (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

    «Ковентри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ковентри»

    Первый гол гости забили на 53-й минуте. Отличился нападающий «Ковентри» Эллис Симмс.

    «Вулверхэмптон» сумел сравнять счет на 83-й минуте благодаря голу Райана Аит-Нури. Спустя всего 5 минут «волки» и вовсе вышли вперед. Отличился Уго Буэно на 88-й минуте.

    «Ковентри» осуществил навал на ворота «Вулверхэмптона», который увенчался успехом. Все тот же Эллис Симмс оформил дубль и сравнял счет на 90+7-й минуте.

    Спустя всего 3 минуты, на 90+10-й минуте «Ковентри» и вовсе забил 3-й гол и вырвал победу у «волков». Победный мяч забил Хаджи Райт.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Вулверхэмптон — Ковентри Сити 2:3
    Голы: 0:1 Эллис Симмс (53'), 1:1 Райан Айт Нури (84'), 2:1 Уго Буэно (88'), 2:2 Эллис Симмс (90 + 7'), 2:3 Хаджи Райт (90 + 10') Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Сантьяго Буэно, Тоте Антонио Гомеш (Мэтт Доэрти, 60'), Нелсон Семеду, Райан Айт Нури, Томми Дойл (Уго Буэно, 73'), Марио Лемина, Пабло Сарабия, Joao Gomes, Nathan Fraser (Leon Chiwome, 60') Ковентри Сити: Брэдли Коллинз, Джейк Бидвелл, Милан ван Эвейк, Лиам Кичинг, Бобби Томас, Кейси Палмер (Callum O'Hare, 69'), Бен Шиф, Джош Экклс (Victor Torp, 90'), Джоэль Латибодье (Fabio Tavares, 90'), Эллис Симмс, Хаджи Райт Предупреждения: Райан Айт Нури (6'), Пабло Сарабия (81')

    После этого матча «Ковентри» пробился в 1/2 финала Кубка Англии, соперник по полуфиналу пока неизвестен. «Вулверхэмптон» завершил свое участие на этом турнире.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» отыграется на «Ньюкасле» после провала на «Энфилде»?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Медведев снова легко выиграет у Пола?
  • Пол — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Оступится ли «Жирона» на «Хетафе»?
  • «Хетафе» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 17 марта
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры