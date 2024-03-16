«Вулверхэмптон» — «Ковентри»: счет матча 2:3, обзор голов

вырвал победу у(3:2) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Первый гол гости забили на 53-й минуте. Отличился нападающий «Ковентри» Эллис Симмс.

«Вулверхэмптон» сумел сравнять счет на 83-й минуте благодаря голу Райана Аит-Нури. Спустя всего 5 минут «волки» и вовсе вышли вперед. Отличился Уго Буэно на 88-й минуте.

«Ковентри» осуществил навал на ворота «Вулверхэмптона», который увенчался успехом. Все тот же Эллис Симмс оформил дубль и сравнял счет на 90+7-й минуте.

Спустя всего 3 минуты, на 90+10-й минуте «Ковентри» и вовсе забил 3-й гол и вырвал победу у «волков». Победный мяч забил Хаджи Райт.

Футбол. Англия. Кубок ФА Вулверхэмптон — Ковентри Сити 2:3 Голы: 0:1 Эллис Симмс (53'), 1:1 Райан Айт Нури (84'), 2:1 Уго Буэно (88'), 2:2 Эллис Симмс (90 + 7'), 2:3 Хаджи Райт (90 + 10') Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Сантьяго Буэно, Тоте Антонио Гомеш (Мэтт Доэрти, 60'), Нелсон Семеду, Райан Айт Нури, Томми Дойл (Уго Буэно, 73'), Марио Лемина, Пабло Сарабия, Joao Gomes, Nathan Fraser (Leon Chiwome, 60') Ковентри Сити: Брэдли Коллинз, Джейк Бидвелл, Милан ван Эвейк, Лиам Кичинг, Бобби Томас, Кейси Палмер (Callum O'Hare, 69'), Бен Шиф, Джош Экклс (Victor Torp, 90'), Джоэль Латибодье (Fabio Tavares, 90'), Эллис Симмс, Хаджи Райт Предупреждения: Райан Айт Нури (6'), Пабло Сарабия (81')

После этого матча «Ковентри» пробился в 1/2 финала Кубка Англии, соперник по полуфиналу пока неизвестен. «Вулверхэмптон» завершил свое участие на этом турнире.