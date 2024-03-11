Уверенные победы О’Мэлли и Яна, яркий нокаут от Порье. Обзор карда UFC 299

10 марта состоялся турнир UFC 299. В главном событии вечера Шон О’Мэлли встретился с Марлоном Верой

Бои предварительного карда

1. Джоанна Вуд в женском наилегчайшем весе выиграла раздельным решением судей у Марины Мороз

2. Сиджей Вергара в наилегчайшей категории проиграл единогласным решением Ассу Алмабаеву

3. Робелис Деспанье в тяжелом весе нокаутировал в первом раунде Джоша Парисяна

4. Филип Линс в полутяжелом дивизионе одолел единогласным решением Иона Куцелабу

5. Мишель Перейра в среднем весе победил сабмишном в первом раунде Михала Олексейчука

6. Педро Муньоз в легчайшем весе уступил единогласным решением Кайлеру Филлипсу

7. Матеуш Гамрот в легком дивизионе одолел единогласным решением Рафаэля Дос Аньоса

8. Кэтлин Чукагян в женском наилегчайшем весе уступила единогласным решением Мэйси Марбер

9. Кертис Блэйдс в тяжелом дивизионе нокаутировал во втором раунде Жаилтона Алмейду

Лучшие моменты турнира UFC 299: О'Мэлли vs Вера

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира UFC 299 поединок в легчайшем весе с участием Петра Яна и Сонга Ядонга, четвертого и седьмого номеров рейтинга. С самых первых секунд встречи китаец задал очень высокий темп.

Ядонг вкладывался практически в каждый удар и пару раз за раунд неплохо попал по Петру. Россиянин слишком долго втягивался в поединок и первый отрезок он проиграл. После перерыва китаец продолжил свой прессинг.

Однако точных попаданий от Петра Яна стало гораздо больше. При позиционной борьбе в клинче у сетки он и вовсе нанес сечку своему сопернику. Вдобавок, к концу раунда Ян стянул Ядонга на канвас, где поработал первым номером.

В заключительном отрезке Сонг начал пропускать еще больше ударов. Он также работал первым номером, но Петр раз за разом наказывал противника на сближении. В самой концовке встречи Ян снова перевел Ядонга на канвас и вплоть до финального свистка залеживал его на земле.

Поединок получился очень конкурентным, но все судьи единогласно отдали победу россиянину. Таким образом, Петр Ян прервал череду неудач и одержал первую победу за 2 года.

Гилберт Бернс globallookpress.com

Следующими в октагон в рамках полусреднего дивизиона вышли четвертый и 11-й номера рейтинга Гилберт Бернс и Джек Маддалена. План бразильца на эту встречу был очень простым.

При первой же удобной возможности он стягивал соперника вниз, пытаясь выйти на гильотину. По ходу стартового раунда у Джека мало, что получалось. Он несколько раз задел Гилберта, но эти попадания даже не потрясли его.

После перерыва Бернс все также удачно переводил соперника на землю. Маддалена хоть и поднимался на ноги, но сдерживать натиск противника ему не удавалось. Гилберт продолжил свое давление и в заключительном отрезке.

Активная работа в борьбе позволяла ему набирать очки и все шло к тому, что бывший претендент на титул заберет бой в свою пользу. Но буквально один эпизод в конце поединка все перевернул.

После вязкой работы в партере Маддалена поднялся на ноги, а далее зарядил колено, на которое наткнулся Бернс при попытке очередного тейкдауна. Гилберт выглядел сильно потрясенным и в тот момент Маддалена обрушил на него град ударов.

Бернс упал на землю, австралиец нанес несколько мощных ударов локтями в гранд-энд-паунде и рефери остановил поединок, присудив Джеку победу техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

Еще один бой в полусреднем весе прошел с участием 13-го номера рейтинга Кевина Холлэнда и дебютанта лиги Майкла Пейджа, ранее выступавшего в Bellator. «Веном» уже с самого начала поединка обозначил свое преимущество в стойке.

Разница в ударной технике между ним и Холлэндом просто колоссальная. Майкл держал оппонента на дальней дистанции, но регулярно попадал амплитудными оверхэдами и мидл-киками.

После перерыва Пейдж продолжил разбивать Кевина в стойке. Пару раз Холлэнд попытался завязать противника на земле, но у него ничего не вышло. «Веном» быстро поднимался на ноги, а далее работал первым номером в клинче у сетки.

Заключительный отрезок также прошел под внушительным преимуществом в стойке со стороны Пейджа. Британец, видя бессилие своего соперника, уже начал играть на публику. В концовке от Майкла залетели пара жестких локтей, но Кевин устоял на ногах.

Вопросов о том, кто выиграл поединок, у судей не осталось. Пейдж забрал бой в свой актив единогласным решением, удачно дебютировав в UFC.

Порье и О’Мэлли одержали убедительные победы

Бенуа Сен-Дени globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках легкого дивизиона состоялся поединок Дастина Порье и Бенуа Сен-Дени, третьего и 12-го номеров в рейтинге. Француз с первых секунд задал невероятно высокий темп.

Он обрушил на Дастина весь арсенал приемов и несколько раз жестко попал по нему. Также Сен-Дини без проблем удавалось переводить оппонента на землю. Порье в партере запомнился только тем, что 3 раза контратаковал, взяв француза на гильотину.

Однако раз за разом Бенуа удачно вырывался из захвата. Ближе к середине отрезка француз был близок к досрочной победе. Он взял Порье на удушающий, но тот также сумел выбраться из трудной ситуации.

Первый раунд однозначно остался за Бенуа. Но уже после перерыва француз резко просел функционально. Он стал замедляться и слишком часто промахиваться. В одном из эпизодов Порье поймал противника мощным апперкотом.

Потрясенный Бенуа сразу же бросился в ноги противнику, но американец не позволил перевести себя. Как только Порье удалось разорвать дистанцию, он пробил мощный хук справа, после которого Сен-Дини без чувств упал на землю.

«Бриллиант» закрыл предыдущее поражение от Джастина Гейджи и сохранил третью строчку в рейтинге. Порье остановил победное шествие Сен-Дени и показал, что французу еще рано в топ-5.

В главном событии вечера в рамках легчайшего дивизиона состоялось титульное противостояние с участием обладателя пояса Шона О’Мэлли и пятого номера рейтинга Марлона Веры.

Конкурентного боя так и не получилось. Чемпион монотонно разбивал своего соперника на протяжении всей дистанции. Уже после первого раунда стало понятно, что «Чито» может рассчитывать только на случайный нокаут.

В первых трех отрезках эквадорец практически бездействовал. Он стоял на месте и просто принимал на себя удары. Вера включился в работу только в четвертом раунде. Он сумел донести до головы О’Мэлли ряд жестких попаданий, но это не позволило ему перехватить инициативу.

В заключительном отрезке Шон все также продолжал разбивать оппонента на дистанции. Чемпион выбросил жесткое колено, но Марлон остался стоять на ногах. Эквадорец, в свою очередь, пробил короткий хук в живот и сбил дыхание сопернику.

После пропущенного удара О’Мэлли мгновенно отошел назад и довел поединок до логического завершения. Все судьи отдали победу действующему чемпиону. «Сахарок» провел первую удачную защиту титула и отомстил Вере за поражение четырехлетней давности.