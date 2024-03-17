В рамках 29-го тура чемпионата Италии 17 марта пройдет матч «Интер» — «Наполи». Начало — 22:45 (мск). «Интер» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: миланский коллектив является главным претендентом на чемпионский титул в этом сезоне и уже вряд ли его упустит.

В настоящий момент миланцы лидируют в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе команды из Милана 75 очков и она на 16 пунктов опережает второй «Милан».

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«Нерадзурри» за 28 матчей смогли 70 раз поразить ворота соперника и 13 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Интер» переиграл «Болонью» (1:0) и «Дженоа» (2:1) и разнес «Аталанту» (4:0), а до этого также разгромил «Лечче» (4:0) и «Салернитану» (4:0).

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Среди недели подопечные Симоне Индзаги неожиданно вылетели из Лиги чемпионов. Они в серии послематчевых пенальти уступили мадридскому «Атлетико» (1:0, 1:2, 2:3 по пенальти).

Не сыграют: в лазарете команды пребывают Стефано Сенси, Хуан Куадрадо, Марко Арнаутович и Карлос Аугусто.

Состояние команды: этот сезон был просто потрясающим до ответного матча с «Атлетико». «Интер» уже выиграл Суперкубок Италии и практически обеспечил себе чемпионский титул, но вот провал в Лиге чемпионов может дорого обойтись коллективу.

А вот из Кубка Италии миланцы вылетели, уступив «Болонье» (1:2). Во время зимнего трансферного окна «Интер» никого не подписал.

«Наполи»

Турнирное положение: действующие чемпионы Италии уже точно не защитят свой титул . В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 44 очка и находятся только на седьмой строчке в турнирной таблице.

«Наполи» уже на 31 балл отстает от лидирующего «Интера» и на 15 от второго «Милана», а также на семь пунктов от зоны Лиги чемпионов.

«Голубые» смогли 43 раза поразить ворота соперников, а в свои пропустили 32 мяча.

Последние матчи: в прошлом туре неаполитанцы сыграли вничью с «Торино» (1:1, а до этого победили «Ювентус» (2:1), разбили «Сассуоло» (6:1) и поделили очки с «Кальяри» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

Перед этим же у коллектива из Неаполя было поражение от «Милана» и победа над «Вероной» (2:1).

Среди недели подопечные Франческо Кальцоны также вылетели из Лиги чемпионов, уступив каталонской «Барселоне» (1:3).

Не сыграют: лазарет «Наполи» пустует, дисквалифицированных также нет.

Состояние команды: этот сезон для «адзурри» крайне неудачный. Команда уже не станет чемпионом, проиграла в Кубке «Фрозиноне» (0:4), уступила в финале Суперкубка страны «Интеру» (0:1) и вылетела из Лиги чемпионов.

Во время зимнего трансферного окна команду пополнили Паскуале Маццокки, Амед Траоре, Сириль Нгонге и Леандер Дендонкер, а ушли в аренду Алессио Зербин, Джанлука Гаэтано и Алессандро Заноли. Помимо этого, был продан Элиф Элмас.

Статистика для ставок

«Интер» выиграл 10 подряд матчей в Серии А

«Наполи» не проигрывает на протяжении 5 матчей кряду в Серии А

«Интер» забивает на протяжении 18 матчей во всех турнира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа «Наполи» — в 5.30.

ТБ 2,5 оценивается в 1.73, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: «Интер» находится в нереальной форме, однако вылет из Лиги чемпионов может подкосить команду, поэтому не все так однозначно. Думается, что матч выдастся результативным и команды точно забьют друг другу

Ставка: обе забьют за 1.77.

Прогноз: что касается исхода поединка, то можно рискнуть и поставить на ничью, поскольку «Наполи» очки очень нужны, а «Интер» будет не в лучшем психологическом состоянии.

Ставка: ничья за 4.10.