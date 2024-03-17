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    «Астон Вилла» вновь потеряет очки?

    «Вест Хэм» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 17 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Астон Вилла»
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    «Вест Хэм»
    17 марта в Лондоне на «Лондон Стэдиум» пройдет поединок 29-го тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» сыграет против «Астон Виллы». Начало — в 17:00 по мск. «Вест Хэм» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Марта 2024 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: В таблице АПЛ на текущий момент подопечные Дэвида Мойеса с 43 очками идут седьмыми и на четыре пункта отстают от шестой позиции.

    «Вест Хэм» за всю турнирную дистанцию отпраздновал 12 викторий, семь встреч свел вничью и потерпел девять фиаско, забил 45 мячей, а пропустил на четыре гола больше.

    Вест Хэм — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Накануне «молотобойцы» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций на своем поле разгромили немецкий «Фрайбург» 5:0 и вышли в четвертьфинал. В прошлом же туре чемпионата страны они на своем поле неожиданно не смогли обыграть аутсайдера лиги «Бернли», расписав ничью со счетом 2:2.

    Не сыграют: Из-за повреждения игру может пропустить защитник Эмерсон.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Вест Хэм» не уступает в рамках АПЛ вот уже три игры кряду. В этот период лондонцы один матч свели миром и дважды победили. Перед этим же они проиграли три матча чемпионата подряд с общим счетом 0:11 и не побеждали на протяжении семи поединков, четыре раза уступив за этот отрезок времени.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: В этот сезоне дружина Унаи Эмери замахнулась на Лигу чемпионов. Сейчас она пребывает с 55 очками на заветной четвертой строке и на два пункта опережает пятую позицию.

    «Астон Вилла» в текущем розыгрыше АПЛ выиграла 17 встреч из 28 проведенных, четыре раза сыграла вничью и семь матчей проиграла, разница мячей составляет 59:41.

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  • 13/03/2024

    • Последние матчи: Клуб из Бирмингема в преддверии этого поединка на своем поле разнес амстердамский «Аякс» 4:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций и пробился в четвертьфинал. А вот чемпионате страны он проиграл свою последнюю проведенную встречу, крупно уступив дома «Тоттенхэму» со счетом 0:4.

    Не сыграют: Из-за повреждений встречу пропустят Эмилиано Буэндия, Бубакар Камара и Тайрон Мингс.

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    Состояние команды: «Львы» в рамках АПЛ потерпели фиаско в своей последней встрече, но перед этим они выиграли три поединка чемпионата подряд, каждый раз обмениваясь с соперниками забитыми мячами.

    До этого же они смогли отпраздновать всего лишь одну викторию за шесть встреч в различных турнирах и трижды уступали в этом отрезке. А в периоде последних 14 поединков «бордово-голубые» не смогли отличиться только в четырех случаях.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Вест Хэм» проиграл лишь один матч из десяти предыдущих при пяти победах

    • «Астон Вилла» в гостях не уступает уже на протяжении семи встреч, выиграв четыре из них

    • «Вест Хэм» выиграл у «Астон Виллы» в пяти из семи последних очных противостояний

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 2.53, победа «Вест Хэма» — 2.74, ничья — 3.92.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.41 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии ставим с 0 форой на «Вест Хэм», ведь он весьма успешно играет против предстоящего противника, да и на своем поле редко когда уступает в последнее время.

    Рекомендуемая ставка: победа «Вест Хэма» с форой 0 за 2.01.

    Прогноз: И также еще прогнозируем здесь верховой исход, так как зачастую поединки с участием этих клубов проходят довольно-таки результативно.

    Ставка: ТБ 3,0 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» вновь потеряет очки?
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