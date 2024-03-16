«Дармштадт» — «Бавария»: счет матча 2:5, обзор голов

одолела(5:2) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

В 1-м тайме гости одержали минимальную победу. Сначала нападающий «Дармштадта» Тим Скарке на 28-й минуте вывел свою команду вперед.

На 36-й минуте полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала сравнял счет, а на 45+1-й минуте форвард команды Гарри Кейн и вовсе вывел мюнхенцев вперед — 2:1.

Во 2-м тайме «Бавария» полностью разгромила соперника, забив 3 гола в ворота соперника.

Сначала на 64-й минуте все тот же Джамал Мусиала сделал дубль, а спустя 10 минут Серж Гнабри сделал счет разгромным — 4:1.

Уже на 90+3-й минуте нападающий «Баварии» Матис Тель забил 5-й гол для своей команды. Спустя всего 2 минуты форвард «Дармштадта» Оскар Вильхельмссон сумел отыграть 1 мяч.

Футбол. Германия. Бундеслига Дармштадт 98 — Бавария 1:4 Голы: 1:0 Тим Скарке (28'), 1:1 Джамал Мусиала (36'), 1:2 Гарри Кейн (45 + 1'), 1:3 Джамал Мусиала (64'), 1:4 Серж Гнабри (74'), 1:5 Матис Тель (90 + 3'), 2:5 Oscar Wilhelmsson (90 + 5') Дармштадт 98: Кристоф Кларер (Кристоф Циммерман, 50'), Бартол Франьич (Клаус Гясула, 79'), Тим Скарке (Себастьян Полтер, 79'), Юлиан Юстван, Marcel Schuhen, Jannik Muller, Thomas Isherwood, Fabian Holland (Эмир Карич, 71'), Tobias Kempe, Mathias Honsak (Aaron Seydel, 71'), Oscar Wilhelmsson Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру (Альфонсо Дэвис, 71'), Эрик Дайер, Маттейс де Лигт, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Лерой Зане (Матис Тель, 70'), Леон Горецка, Александар Павлович (Конрад Лаймер, 58'), Гарри Кейн (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 82'), Томас Мюллер (Серж Гнабри, 71') Предупреждение: Бартол Франьич (67')

После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 60-ю очками в активе. «Дармштадт» — на последней 18-й позиции (13 баллов).