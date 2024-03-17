В рамках 1/4 финала Кубка Англии 17 марта пройдет матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало — 18:30 (мск). «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: команде из Манчестера сложно будет претендовать даже на попадание в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.

В настоящий момент «красные дьяволы» имеют в своем активе 47 очков и находятся на шестом месте в турнирной таблице, отставая на 8 пунктов и зоны Лиги чемпионов.

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В Кубке Англии «манкунианцы» уже успели пройти «Уиган» (2:0), «Ньюпорт» (4:2) и «Ноттингем Форест» (1:0).

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Эрика тен Хага переиграли «Эвертон» (2:0), а до этого уступили «Манчестер Сити» (1:3).

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Перед этим «Манчестер Юнайтед» также проиграл «Фулхэму» (2:1), но оказался сильнее «Лутона» (2:1), «Астон Виллы» (2:1), «Вест Хэма» (3:0) и «Вулверхэмптона» (4:3).

Не сыграют: из-за травм не смогут выйти на поле Тирелл Маласия, Люк Шоу, Мэйсон Маунт, Лисандро Мартинес и Антони Марсьяль. Под вопросом участие в игре Аарона Ван-Биссаки, Харри Магуайра и Расмуса Хейлунна.

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» откровенно слабо выступает в этом сезоне и только победа в Кубке Англии может его скрасить.

Коллектив уже точно не сможет побороться за топ-3 в чемпионате, а также провалился в Лиге чемпионов.

Зимой из команды ушли Серхио Регилон, Донни ван де Бек, Джейдон Санчо и Ганнибал Меджбри, но никто не пришел.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдская команда продолжает претендовать на победу в чемпионате Англии и занимает второе место в турнирной таблице.

В настоящий момент мерсисайдцы имеют в своем активе 64 очка и только по дополнительным показателям уступают «Арсеналу».

«Красные» смогли 65 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Ливерпуля сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1), но переиграла «Ноттингем Форест» (1:0), «Лутон Таун» (4:1), «Брентфорд» (4:1) и «Бернли» (3:1).

Также коллектив из одноименного города смог выиграть у «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги и одолел «Саутгемптон» (3:0) в Кубке Англии

Помимо этого, среди недели «Ливерпуль» разнес «Спарту» (6:1) и пробился в четвертьфинал Лиги Европы.

Не сыграют: за «Ливерпуль» не смогут сыграть в этой игре травмированные Трент Александр-Арнольд, Алиссон Бекер, Стефан Байчетич, Райан Гравенберх, Кертис Джонс, Диогу Жота, Жоэль Матип и Тьяго Алькантара.

Состояние команды: подопечные Юргена Клоппа могут выиграть квадрупл. «Ливерпуль» уже смог выиграть Кубок английской лиги, делит лидерство в чемпионате страны, вышел в четвертьфинал Кубка Англии и сыграет в 1/4 финала Лиги Европы.

Главной новостью зимы из стана мерсисайдцев стало то, что Юрген Клопп принял решение покинуть коллектив по окончании сезона.

Во время зимнего трансферного окна состав «Ливерпуля» никак не изменился.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» проиграл только 1 матч из последних 21 во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» поражает ворота соперников в 14 матчах подряд

«Ливерпуль» забивает хоть 1 мяч на протяжении 20 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.05, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 4.20.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.40.

Прогноз: матчи между этими командами всегда бескомпромиссны и тяжело предсказать, кто окажется сильнее. Конечно, сейчас «Ливерпуль» на ходу, ему нужна победа и вполне вероятно, что он сможет добыть три очка.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.75.

Прогноз: команды в последнее время забивают много и играют ярко, поэтому думается, что это будет результативный матч и соперники смогут забить минимум 4 мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.