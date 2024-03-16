«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» проводит очень хороший сезон. Сейчас баскский клуб идет на 5-м месте в таблице. Набрано 53 очка в 28 поединках.
Последние матчи: «Атлетик» начал март с тяжелой игры с «Барселоной». Однако команды не выявили сильнейшего. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Атлетик — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последний матч перед международной паузой «Атлетик» провел 10 марта. Команде в гостях удалось взять верх над «Лас-Пальмасом» (2:0).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы Берчиче, Эррера. Дисквалифицирован Паредес
Состояние команды: Баскский клуб проводит удачный сезон и борется за попадание в еврокубки. «Атлетик» еще даже может пробиться в Лигу чемпионов. От топ-4 команду отделяют два очка.
Одна из проблем «Атлетика» — ограниченная скамейка. Футболисты устают, играя на два фронта, а полноценной ротации нет.
Напомним, ранее «Атлетик» вышел в финал в Кубка Короля. В полуфинале команда блестяще разобралась с мадридским «Атлетико».
Стоит отметить отличную игру «Атлетика» в родных стенах. В последних 10 матчах с учетом всех турниров баскский клуб ни разу не проиграл.
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» располагается в нижней части таблицы Ла Лиги. Перед командой сейчас не стоит серьезных задач.
На данный момент клуб идет на 13-й строчке. Набрано 32 очка в 28 матчах.
Последние матчи: «Алавес» в феврале не смог выиграть ни одного матча. Но и проиграл лишь раз. 3 февраля команда дома уступила «Барселоне» со счетом 1:3.
4 марта «Алавес» разочаровал фанатов в гостевом матче с «Осасуной» (0:1). После этого клуб смог реабилитироваться, одолев в родных стенах «Райо Вальекано» (1:0).
Не сыграют: Седлар (травма).
Состояние команды: «Алавесу» нужно достойно доиграть сезон. Глобальных задач нет. Просто нужно бороться за положительный результат в каждом матче.
Команда вряд ли покинет Примеру. От зоны вылета клуб отделяют 10 очков. Не исключено, что «Алавесу» удастся подняться в верхнюю половину таблицы. Но это произойдет, если команда ударно проведет остаток сезона.
Статистика для ставок
- «Атлетик» не проигрывает в Ла Лиге с 25 февраля
- Последние пять матчей с участием «Алавеса» прошли на ТМ 2.5 гола
- В первом круге клуб из Бильбао победил в гостях со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетика» дают 1.58, а на «Алавес» — 6.80. Ничью букмекеры котируют за 4.00.
Тотал меньше 2,5 можно взять за 1.67, а тотал больше 2,5 идет за 2.17.
- 1.92Манчестер Сити — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.12Бавария — Дармштадт: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.90Осасуна — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Баскский клуб ведет борьбу за медали. «Атлетик» не упустит шанс завоевать три очка в домашней встрече.
Ставка: победа «Атлетика» с форой (-1) за 1.96.
Прогноз: «Атлетик» хорошо играет на своем поле, но защитники баскского клуба изрядно подустали от напряженного графика. В предстоящей встрече могут забить обе команды.
Ставка: обе команды забьют за 2.26.