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    В Бильбао команды обменяются голами

    «Атлетик» — «Алавес». Ставка (к. 2.26) и прогноз на чемпионат Испании, 16 марта 2024 года

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    «Атлетик»
    «Атлетик» — «Алавес». Матч пройдет в рамках 29-го тура чемпионата Испании, начало — 23:00 (мск). «Атлетик» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Марта 2024 года
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    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» проводит очень хороший сезон. Сейчас баскский клуб идет на 5-м месте в таблице. Набрано 53 очка в 28 поединках.

    Последние матчи: «Атлетик» начал март с тяжелой игры с «Барселоной». Однако команды не выявили сильнейшего. Встреча завершилась со счетом 0:0.

    Атлетик — Алавес: коэффициенты букмекеров

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    Последний матч перед международной паузой «Атлетик» провел 10 марта. Команде в гостях удалось взять верх над «Лас-Пальмасом» (2:0).

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    Состояние команды: Баскский клуб проводит удачный сезон и борется за попадание в еврокубки. «Атлетик» еще даже может пробиться в Лигу чемпионов. От топ-4 команду отделяют два очка.

    Одна из проблем «Атлетика» — ограниченная скамейка. Футболисты устают, играя на два фронта, а полноценной ротации нет.

    Напомним, ранее «Атлетик» вышел в финал в Кубка Короля. В полуфинале команда блестяще разобралась с мадридским «Атлетико».

    Стоит отметить отличную игру «Атлетика» в родных стенах. В последних 10 матчах с учетом всех турниров баскский клуб ни разу не проиграл.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» располагается в нижней части таблицы Ла Лиги. Перед командой сейчас не стоит серьезных задач.

    На данный момент клуб идет на 13-й строчке. Набрано 32 очка в 28 матчах.

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    • Последние матчи: «Алавес» в феврале не смог выиграть ни одного матча. Но и проиграл лишь раз. 3 февраля команда дома уступила «Барселоне» со счетом 1:3.

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    4 марта «Алавес» разочаровал фанатов в гостевом матче с «Осасуной» (0:1). После этого клуб смог реабилитироваться, одолев в родных стенах «Райо Вальекано» (1:0).

    Не сыграют: Седлар (травма).

    Состояние команды: «Алавесу» нужно достойно доиграть сезон. Глобальных задач нет. Просто нужно бороться за положительный результат в каждом матче.

    Команда вряд ли покинет Примеру. От зоны вылета клуб отделяют 10 очков. Не исключено, что «Алавесу» удастся подняться в верхнюю половину таблицы. Но это произойдет, если команда ударно проведет остаток сезона.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик» не проигрывает в Ла Лиге с 25 февраля

    • Последние пять матчей с участием «Алавеса» прошли на ТМ 2.5 гола

    • В первом круге клуб из Бильбао победил в гостях со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетика» дают 1.58, а на «Алавес» — 6.80. Ничью букмекеры котируют за 4.00.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 1.67, а тотал больше 2,5 идет за 2.17.

    Прогноз: Баскский клуб ведет борьбу за медали. «Атлетик» не упустит шанс завоевать три очка в домашней встрече.

    Ставка: победа «Атлетика» с форой (-1) за 1.96.

    Прогноз: «Атлетик» хорошо играет на своем поле, но защитники баскского клуба изрядно подустали от напряженного графика. В предстоящей встрече могут забить обе команды.

    Ставка: обе команды забьют за 2.26.

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    Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Алавес» с коэффициентом 1.96. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. В Бильбао команды обменяются голами
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