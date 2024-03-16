«Атлетик» — «Алавес». Матч пройдет в рамках 29-го тура чемпионата Испании, начало — 23:00 (мск). «Атлетик» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» проводит очень хороший сезон. Сейчас баскский клуб идет на 5-м месте в таблице. Набрано 53 очка в 28 поединках.

Последние матчи: «Атлетик» начал март с тяжелой игры с «Барселоной». Однако команды не выявили сильнейшего. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Атлетик — Алавес: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.583.906.70Бонус$9500

Последний матч перед международной паузой «Атлетик» провел 10 марта. Команде в гостях удалось взять верх над «Лас-Пальмасом» (2:0).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы Берчиче, Эррера. Дисквалифицирован Паредес

Состояние команды: Баскский клуб проводит удачный сезон и борется за попадание в еврокубки. «Атлетик» еще даже может пробиться в Лигу чемпионов. От топ-4 команду отделяют два очка.

Одна из проблем «Атлетика» — ограниченная скамейка. Футболисты устают, играя на два фронта, а полноценной ротации нет.

Напомним, ранее «Атлетик» вышел в финал в Кубка Короля. В полуфинале команда блестяще разобралась с мадридским «Атлетико».

Стоит отметить отличную игру «Атлетика» в родных стенах. В последних 10 матчах с учетом всех турниров баскский клуб ни разу не проиграл.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» располагается в нижней части таблицы Ла Лиги. Перед командой сейчас не стоит серьезных задач.

На данный момент клуб идет на 13-й строчке. Набрано 32 очка в 28 матчах.

Последние матчи: «Алавес» в феврале не смог выиграть ни одного матча. Но и проиграл лишь раз. 3 февраля команда дома уступила «Барселоне» со счетом 1:3.

4 марта «Алавес» разочаровал фанатов в гостевом матче с «Осасуной» (0:1). После этого клуб смог реабилитироваться, одолев в родных стенах «Райо Вальекано» (1:0).

Не сыграют: Седлар (травма).

Состояние команды: «Алавесу» нужно достойно доиграть сезон. Глобальных задач нет. Просто нужно бороться за положительный результат в каждом матче.

Команда вряд ли покинет Примеру. От зоны вылета клуб отделяют 10 очков. Не исключено, что «Алавесу» удастся подняться в верхнюю половину таблицы. Но это произойдет, если команда ударно проведет остаток сезона.

Статистика для ставок

«Атлетик» не проигрывает в Ла Лиге с 25 февраля

Последние пять матчей с участием «Алавеса» прошли на ТМ 2.5 гола

В первом круге клуб из Бильбао победил в гостях со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетика» дают 1.58, а на «Алавес» — 6.80. Ничью букмекеры котируют за 4.00.

Тотал меньше 2,5 можно взять за 1.67, а тотал больше 2,5 идет за 2.17.

Прогноз: Баскский клуб ведет борьбу за медали. «Атлетик» не упустит шанс завоевать три очка в домашней встрече.

Ставка: победа «Атлетика» с форой (-1) за 1.96.

Прогноз: «Атлетик» хорошо играет на своем поле, но защитники баскского клуба изрядно подустали от напряженного графика. В предстоящей встрече могут забить обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 2.26.