Итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 16 марта, начало — в 22:00 мск. Синнер — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Синнер

Янник подтвердил статус главного фаворита, в каждом из предыдущих матчей.

Итальянец, надо признать, чересчур легко добрался до полуфинала. Исключением стал лишь первый сет в матче против Бена Шелтона — американец дотянул до тай-брейке, но уже в следующей партии взял лишь гейм.

Но самой показательной стала победа над Иржи Легечкой в четвертьфинале — 6:3, 6:3. Чех перед этим уверенно переиграл Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса, но здесь он был бессилен.

Синнер снова показал шикарную игру на своей подаче, не отдав Легечке на приеме ни гейма. На первом мяче Янник забрал 85 процентов очков.

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Победная серия Синнера в этом сезоне составляет уже 15 матчей, а с учетом выставочного турнира в Коойонге — 17.

Алькарас

Карлос в четвертьфинале обыграл Александра Зверева, и этот матч пока что с отрывом лучший для него в текущем сезоне.

Карлос Алькарас globallookpress.com

На этот раз испанец отдал немецкому теннисисту лишь четыре гейма — 6:3, 6:1. В отличие от двух предыдущих матчей против Карлитоса, в этом Зверев вообще ничего не показал.

Саша максимально плохо сыграл на подаче: на первом мяче он взял лишь половину очков — 25 из 49. Безусловно, с такими показателями нереально обыграть такого соперника, как Алькарас.

К слову, Алькарас во третьем матче подряд практически не ошибался на подаче. В этом компоненте у него серьезный прогресс, если сравнивать с предыдущими турнирами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.76, победу Алькараса букмекеры предлагают за 2.07.

Прогноз: после восьми матчей в этом противостоянии ничья — 4:4. В прошлом году Карлос обыграл Янника в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс, но итальянец потом взял реванш в Майами и обыграл испанца в Шанхае.

На этом турнире оба демонстрируют свой лучший теннис, но мы считаем, что Алькарас не сможет прервать победную серию Синнера. Уверенность и спокойствие Янника полностью соответствуют статусу игрока, который уже в ближайшем будущем может возглавить рейтинг.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-1,5) за 1.97.