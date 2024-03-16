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    Сможет ли Алькарас прервать победную серию Синнера?

    Синнер — Алькарас. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 16 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Алькарас
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 16 марта, начало — в 22:00 мск. Синнер — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Синнер

    Янник подтвердил статус главного фаворита, в каждом из предыдущих матчей.

    Итальянец, надо признать, чересчур легко добрался до полуфинала. Исключением стал лишь первый сет в матче против Бена Шелтона — американец дотянул до тай-брейке, но уже в следующей партии взял лишь гейм.

    Но самой показательной стала победа над Иржи Легечкой в четвертьфинале — 6:3, 6:3. Чех перед этим уверенно переиграл Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса, но здесь он был бессилен.

    Синнер снова показал шикарную игру на своей подаче, не отдав Легечке на приеме ни гейма. На первом мяче Янник забрал 85 процентов очков.

    Все прогнозы на теннис

    Победная серия Синнера в этом сезоне составляет уже 15 матчей, а с учетом выставочного турнира в Коойонге — 17.

    Алькарас

    Карлос в четвертьфинале обыграл Александра Зверева, и этот матч пока что с отрывом лучший для него в текущем сезоне.

    Карлос Алькарас
    globallookpress.com

    На этот раз испанец отдал немецкому теннисисту лишь четыре гейма — 6:3, 6:1. В отличие от двух предыдущих матчей против Карлитоса, в этом Зверев вообще ничего не показал.

    Саша максимально плохо сыграл на подаче: на первом мяче он взял лишь половину очков — 25 из 49. Безусловно, с такими показателями нереально обыграть такого соперника, как Алькарас.

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    К слову, Алькарас во третьем матче подряд практически не ошибался на подаче. В этом компоненте у него серьезный прогресс, если сравнивать с предыдущими турнирами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.76, победу Алькараса букмекеры предлагают за 2.07.

    Прогноз: после восьми матчей в этом противостоянии ничья — 4:4. В прошлом году Карлос обыграл Янника в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс, но итальянец потом взял реванш в Майами и обыграл испанца в Шанхае.

    На этом турнире оба демонстрируют свой лучший теннис, но мы считаем, что Алькарас не сможет прервать победную серию Синнера. Уверенность и спокойствие Янника полностью соответствуют статусу игрока, который уже в ближайшем будущем может возглавить рейтинг.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-1,5) за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч Синнер — Алькарас с коэффициентом 1.97. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Алькарас прервать победную серию Синнера?
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