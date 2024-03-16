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    Сможет ли «Лацио» прервать свою серию поражений?

    «Фрозиноне» — «Лацио». Ставка за 2.15 и прогноз футбол, Серия А, 16 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрозиноне» — «Лацио»
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    «Лацио»
    16 марта в рамках 29-го тура итальянской Серии А «Фрозиноне» в родных стенах сыграет против «Лацио». Начало игры — в 22:45 по мск. «Фрозиноне» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Марта 2024 года
    Фрозиноне
  • Италия. Серия А
    •  Фрозиноне 22:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести отчаянную борьбу за выживание в Серии А. После 28-и туров «Фрозиноне» занимает 18-е место с 24 очками в активе.

    Команда продолжает находиться в зоне вылета, отставая от спасительной 17-й строчки на 1 балл. К слову, «Фрозиноне» — одна из худших команд в лиге по надежности в обороне, пропустив за 28 матчей 57 мячей.

    Фрозиноне — Лацио: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Сассуоло» (0:1), а матчем ранее сыграла вничью с «Лечче» (1:1).

    В последних 5-и матчах у «Фрозиноне» нет ни одной победы, 4 поражения и 1 ничья. За этот период команда забила 13 голов при 4-х забитых. В одном из последних матчей с «Ювентусом» (2:3) «Фрозиноне» мог зацепиться за результат, но пропустил решающий гол на 90+5-й минуте.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Матеус Лусуарди, Энтони Уоно и Риккардо Маркицца (у всех травмы).

    Состояние команды: «Фрозиноне» не похож на коллектив, который реально хочет сохранить прописку в чемпионате — команда набирает слишком мало очков, особенно в последнее время.

    К слову, «Фрозиноне» не так уж и плохо выступает на своем поле, набрав 21 очко из 42-х возможных дома. Команда занимает 11-е место в лиге по этому показателю.

    «Лацио»

    Турнирное положение: С командой происходит что-то неладное в последнее время. «Лацио» занимает лишь 9-е место в таблице Серии А и еще вполне может спуститься вниз.

    Недавно стало известно, что главный тренер команды Маурицио Сарри покинул свой пост после очередного поражения. Пока неизвестно, как игроки «Лацио» отреагируют на такое событие.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Лацио» проиграл «Удинезе» (1:2), а матчем ранее крупно уступил «Баварии» (0:3), завершив свое выступление в еврокубках.

    В последних 5-и матчах у «Лацио» только одна победа и 4 поражения. За этот период команда забила лишь 4 гола при 8-и пропущенных.

    Интересно, что в одном из последних матчей с «Миланом» (0:1) «Лацио» получил 3 красные карточки за весь матч, доигрывая встречу с 8-ю игроками на поле.

    Не сыграют: Маттео Гендузи (красная карточка), Патрик, Иван Проведель и Николо Ровелла (у всех травмы).

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    Состояние команды: В последнее время «Лацио» ужасен, но стоит отметить, что команда будет играть против «Фрозиноне», который является одним из аутсайдеров турнира, который в последнее время также играет не очень здорово.

    К тому же, «Лацио» стабильно обыгрывает «Фрозиноне» в очных противостояниях. В декабре прошлого года «орлы» одолели соперника со счетом 3:1, забив все голы во 2-м тайме.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» проиграл 4 последних матча

    • «Лацио» обыгрывал «Фрозиноне» на протяжении 4-х последних матчах

    • «Фрозиноне» не может победить на протяжении 7-и последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.45, а победа «Фрозиноне» — в 3.30.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.87, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.93.

    Прогноз: Несмотря на неудачные результаты в последнее время, «Лацио» сможет обыграть «Фрозиноне».

    Ставка: Победа «Лацио» за 2.15.

    Прогноз: «Лацио» забьет минимум 2 гола.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лацио» 1.5 больше за 2.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Фрозиноне» — «Лацио» с коэффициентом 2.15. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лацио» прервать свою серию поражений?
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