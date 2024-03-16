16 марта в рамках 29-го тура итальянской Серии А «Фрозиноне» в родных стенах сыграет против «Лацио». Начало игры — в 22:45 по мск. «Фрозиноне» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фрозиноне»

Турнирное положение: Команда продолжает вести отчаянную борьбу за выживание в Серии А. После 28-и туров «Фрозиноне» занимает 18-е место с 24 очками в активе.

Команда продолжает находиться в зоне вылета, отставая от спасительной 17-й строчки на 1 балл. К слову, «Фрозиноне» — одна из худших команд в лиге по надежности в обороне, пропустив за 28 матчей 57 мячей.

Фрозиноне — Лацио: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.403.552.20Бонус$9500

Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Сассуоло» (0:1), а матчем ранее сыграла вничью с «Лечче» (1:1).

В последних 5-и матчах у «Фрозиноне» нет ни одной победы, 4 поражения и 1 ничья. За этот период команда забила 13 голов при 4-х забитых. В одном из последних матчей с «Ювентусом» (2:3) «Фрозиноне» мог зацепиться за результат, но пропустил решающий гол на 90+5-й минуте.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Матеус Лусуарди, Энтони Уоно и Риккардо Маркицца (у всех травмы).

Состояние команды: «Фрозиноне» не похож на коллектив, который реально хочет сохранить прописку в чемпионате — команда набирает слишком мало очков, особенно в последнее время.

К слову, «Фрозиноне» не так уж и плохо выступает на своем поле, набрав 21 очко из 42-х возможных дома. Команда занимает 11-е место в лиге по этому показателю.

«Лацио»

Турнирное положение: С командой происходит что-то неладное в последнее время. «Лацио» занимает лишь 9-е место в таблице Серии А и еще вполне может спуститься вниз.

Недавно стало известно, что главный тренер команды Маурицио Сарри покинул свой пост после очередного поражения. Пока неизвестно, как игроки «Лацио» отреагируют на такое событие.

Последние матчи: В прошедшем туре Серии А «Лацио» проиграл «Удинезе» (1:2), а матчем ранее крупно уступил «Баварии» (0:3), завершив свое выступление в еврокубках.

В последних 5-и матчах у «Лацио» только одна победа и 4 поражения. За этот период команда забила лишь 4 гола при 8-и пропущенных.

Интересно, что в одном из последних матчей с «Миланом» (0:1) «Лацио» получил 3 красные карточки за весь матч, доигрывая встречу с 8-ю игроками на поле.

Не сыграют: Маттео Гендузи (красная карточка), Патрик, Иван Проведель и Николо Ровелла (у всех травмы).

Состояние команды: В последнее время «Лацио» ужасен, но стоит отметить, что команда будет играть против «Фрозиноне», который является одним из аутсайдеров турнира, который в последнее время также играет не очень здорово.

К тому же, «Лацио» стабильно обыгрывает «Фрозиноне» в очных противостояниях. В декабре прошлого года «орлы» одолели соперника со счетом 3:1, забив все голы во 2-м тайме.

Статистика для ставок

«Лацио» проиграл 4 последних матча

«Лацио» обыгрывал «Фрозиноне» на протяжении 4-х последних матчах

«Фрозиноне» не может победить на протяжении 7-и последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.45, а победа «Фрозиноне» — в 3.30.

ТБ 2.5 оценивается в 1.87, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.93.

Прогноз: Несмотря на неудачные результаты в последнее время, «Лацио» сможет обыграть «Фрозиноне».

Ставка: Победа «Лацио» за 2.15.

Прогноз: «Лацио» забьет минимум 2 гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Лацио» 1.5 больше за 2.05.