Источник: «Челси» продолжает работать над трансфером Захаряна

по-прежнему заинтересован в переходе полузащитника «Динамо», сообщает известный журналист Николо Скира.

По данным источника, лондонский клуб продолжает работать над трансфером 19-летнего футболиста.

Ранее известный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что «Челси» не потерял интерес к Захаряну.

Захарян был близок к переходу в «Челси» до закрытия летнего трансферного окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

В текущем чемпионате России Захарян провел 16 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.