Источник: «Челси» продолжает работать над трансфером Захаряна

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
По данным источника, лондонский клуб продолжает работать над трансфером 19-летнего футболиста.
Ранее известный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что «Челси» не потерял интерес к Захаряну.
Захарян был близок к переходу в «Челси» до закрытия летнего трансферного окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.
В текущем чемпионате России Захарян провел 16 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.