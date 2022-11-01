Фабрицио Романо: «Челси» по-прежнему сохраняет серьезный интерес к Захаряну

по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Динамо», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Захарян — один из тех, кого лондонский клуб пытался подписать минувшим летом.

В «Челси» оценивают 19-летнего россиянина как одного из самых талантливых игроков для настоящего и будущего команды.

Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

В текущем чемпионате России Захарян провел 14 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.