Захарян: Я сразу сказал, что хочу и поеду в «Челси»

Полузащитник «Динамо»рассказал, как узнал о предложении от

«Узнал от своих агентов. И в "Динамо" сказали, что пришло письмо с запросом.

Меня вызвали, спросили, хочу я или нет, как смотрю на это. Я свою позицию высказал: "Да".

Я сразу сказал, что хочу и поеду. А там уже как будет. Не исключал вариант, что будет аренда. Но я хотя бы попробую себя. Может, получится сразу заиграть.

Я был рад, очень волновался, получится или нет. В голове прокручивал, как там все будет, если поеду», — сказал Захарян в интервью «Коммент.Шоу».

Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

В текущем чемпионате России Захарян провел 13 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.