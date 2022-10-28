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    Захарян: Я сразу сказал, что хочу и поеду в «Челси»

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как узнал о предложении от «Челси».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Узнал от своих агентов. И в "Динамо" сказали, что пришло письмо с запросом.

    Меня вызвали, спросили, хочу я или нет, как смотрю на это. Я свою позицию высказал: "Да".

    Я сразу сказал, что хочу и поеду. А там уже как будет. Не исключал вариант, что будет аренда. Но я хотя бы попробую себя. Может, получится сразу заиграть.

    Я был рад, очень волновался, получится или нет. В голове прокручивал, как там все будет, если поеду», — сказал Захарян в интервью «Коммент.Шоу».

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    • Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

    В текущем чемпионате России Захарян провел 13 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Интервью с Арсеном Захаряном
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