Корнеев: У меня было два итальянских клуба, заинтересованных в Захаряне. Один из них — топ

Экс-руководитель селекционного отдела «Монако»признался, что участвовал в переговорах по трансферу полузащитника «Динамо»

«Моя компания занимается селекционной работой и развитием игроков. Иногда я даю консультации.

По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с "Динамо". У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне.

Но они действовали слишком медленно. После того, как Арсен подписал новый контракт с "Динамо", я предложил его "Челси". Они начали следить за ним, но трансфер не состоялся по известным причинам», — приводит слова Корнеева «Чемпионат».

Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

В текущем чемпионате России Захарян провел 13 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.