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    Корнеев: У меня было два итальянских клуба, заинтересованных в Захаряне. Один из них — топ

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    Экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев признался, что участвовал в переговорах по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Моя компания занимается селекционной работой и развитием игроков. Иногда я даю консультации.

    По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с "Динамо". У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне.

  • «Челси» по-прежнему интересуется Захаряном
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    • Но они действовали слишком медленно. После того, как Арсен подписал новый контракт с "Динамо", я предложил его "Челси". Они начали следить за ним, но трансфер не состоялся по известным причинам», — приводит слова Корнеева «Чемпионат».

    Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

    В текущем чемпионате России Захарян провел 13 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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