«Челси» по-прежнему интересуется Захаряном

Полузащитник «Динамо»по-прежнему входит в сферу интересов

По информации Evening Standard, «Челси», возможно, попытается приобрести 19-летнего футболиста во время январского трансферного окна.

Захарян при этом надеется, что лондонский клуб найдет техническую возможность перевести на счет «Динамо» деньги за трансфер.

Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

В текущем чемпионате России Захарян провел 13 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.