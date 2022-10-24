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    «Челси» по-прежнему интересуется Захаряном

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему входит в сферу интересов «Челси».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    По информации Evening Standard, «Челси», возможно, попытается приобрести 19-летнего футболиста во время январского трансферного окна.

    Захарян при этом надеется, что лондонский клуб найдет техническую возможность перевести на счет «Динамо» деньги за трансфер.

  • Захарян: Я знал, что «Челси» мной интересуется еще зимой
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    • Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

    В текущем чемпионате России Захарян провел 13 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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