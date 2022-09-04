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    Захарян: Я знал, что «Челси» мной интересуется еще зимой

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    Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, в какой момент узнал об интересе лондонского «Челси».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Я знал, что "Челси" мною интересуется еще зимой. Приятно, что такие авансы мне выдаются, такие клубы следят. Буду стараться еще лучше себя показывать. Понятно, что сейчас что-то не получается, я это принимаю, критику тоже принимаю.

    Как не стать вторым Федором Чаловым? Я не знаю какая у него ситуация была, как он на это отреагировал. Я старюсь отдать всё родному клубу, чтобы мы шли как можно выше», — приводит слова Захаряна «Чемпионат».

    Ранее стало известно, что Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

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