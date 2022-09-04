Захарян: Я знал, что «Челси» мной интересуется еще зимой

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
«Я знал, что "Челси" мною интересуется еще зимой. Приятно, что такие авансы мне выдаются, такие клубы следят. Буду стараться еще лучше себя показывать. Понятно, что сейчас что-то не получается, я это принимаю, критику тоже принимаю.
Как не стать вторым Федором Чаловым? Я не знаю какая у него ситуация была, как он на это отреагировал. Я старюсь отдать всё родному клубу, чтобы мы шли как можно выше», — приводит слова Захаряна «Чемпионат».
Ранее стало известно, что Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.