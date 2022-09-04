Захарян: Я знал, что «Челси» мной интересуется еще зимой

Полузащитник московского «Динамо»рассказал, в какой момент узнал об интересе лондонского «Челси».

«Я знал, что "Челси" мною интересуется еще зимой. Приятно, что такие авансы мне выдаются, такие клубы следят. Буду стараться еще лучше себя показывать. Понятно, что сейчас что-то не получается, я это принимаю, критику тоже принимаю.

Как не стать вторым Федором Чаловым? Я не знаю какая у него ситуация была, как он на это отреагировал. Я старюсь отдать всё родному клубу, чтобы мы шли как можно выше», — приводит слова Захаряна «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.