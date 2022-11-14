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    Захарян: Переговоры с «Челси» идут. Но всех карт раскрывать не буду

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос о возможном переходе в «Челси».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Я сейчас об этом не думаю.

    Можете спросить у клуба, у моих представителей. Я думаю, все в порядке. Переговоры идут. Но всех карт раскрывать не буду», — приводит слова Захаряна «Спорт-Экспресс».

    Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» по-прежнему сохраняет серьезный интерес к Захаряну.

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    • Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

    В текущем чемпионате России Захарян провел 16 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

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