Захарян: Переговоры с «Челси» идут. Но всех карт раскрывать не буду

Полузащитник «Динамо»ответил на вопрос о возможном переходе в

«Я сейчас об этом не думаю.

Можете спросить у клуба, у моих представителей. Я думаю, все в порядке. Переговоры идут. Но всех карт раскрывать не буду», — приводит слова Захаряна «Спорт-Экспресс».

Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» по-прежнему сохраняет серьезный интерес к Захаряну.

Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

В текущем чемпионате России Захарян провел 16 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.