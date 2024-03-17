В рамках 1/4 финала Кубка Англии 17 марта пройдет матч «Челси» — «Лестер». Начало — 15:45 (мск). «Челси» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» в нынешнем сезоне выступают крайне слабо. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Челси» уже вряд ли попадет в то-5. Да и проигрывает команда частенько: 10 коллизий в 27 матчах.

Челси — Лестер: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.435.007.30Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Англии команда разжилась тремя очками. «Челси» переиграл «Ньюкасл» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Зато в Кубке Англии «аристократам» мотивации не занимать. Тем паче, в чемпионате команда уже особо не поднимется.

Не сыграют: Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Чимуанья Угочукву, Бен Чилуэлл — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах лондонцы немного прибавили. Да и часто критикуемый Михаил Мудрик, похоже, оживает.

Матчи против «Лестера» для команды исторически складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков лондонцы выиграли 4 раза.

И уж совсем очевидно, что «Челси» постарается продолжить свой путь в Кубке. Да и фактор своего поля команда точно использует.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» в нынешнем сезоне сражаются за возвращение в АПЛ. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Лестер» опережает ближайшего преследователя на 3 очка. Да и с атакой у команды полный ажур: 74 забитых мяча в 37 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не смогла добыть викторию. «Лестер» расписал лишь мировую с «Халлом» (2:2).

А вот до того «лисы» минимально переиграли крепкий «Сандерленд» (1:0). А вот в поединке с КПР вышла коллизия (1:2).

Вообще, «Лестер» в последних матчах выглядит не столь выгодно. А вот на Кубок Англии команда уж точно настроится должным образом.

Не сыграют: Кейси Макатир, Деннис Прат, Рикарду Перейра — травмированы.

Состояние команды: на данном этапе «Лестеру» явно не хватает стабильности. В матчах с более-менее крепкими оппонентами у команды возникают сложности.

В предыдущем раунде Кубка Англии команда добыла сложнейшую викторию. «Лестер» в овертайме все-таки додавил «Борнмут» (1:0).

Лазарет «лис» также не пустеет. Зато неплохие кондиции набрал легендарный форвард Джейми Варди.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Лестер», способен дать бой лондонцам, но рассчитывать будет лишь на контратаки.

Статистика для ставок

«Челси» имеет трехматчевую беспроигрышную серию

«Волки» выиграли в 4 своих последних поединках из 5

«Челси» неизменно пропускал в 9 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.07, а победа оппонента — в скромные 6.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.

Прогноз: «Аристократы» явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

Хозяева имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, и уж точно постараются сыграть на своих лучших качествах.

Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.08