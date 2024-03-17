«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» в нынешнем сезоне выступают крайне слабо. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Челси» уже вряд ли попадет в то-5. Да и проигрывает команда частенько: 10 коллизий в 27 матчах.
Челси — Лестер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Англии команда разжилась тремя очками. «Челси» переиграл «Ньюкасл» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Зато в Кубке Англии «аристократам» мотивации не занимать. Тем паче, в чемпионате команда уже особо не поднимется.
Не сыграют: Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Чимуанья Угочукву, Бен Чилуэлл — травмированы.
Состояние команды: в последних матчах лондонцы немного прибавили. Да и часто критикуемый Михаил Мудрик, похоже, оживает.
Матчи против «Лестера» для команды исторически складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков лондонцы выиграли 4 раза.
И уж совсем очевидно, что «Челси» постарается продолжить свой путь в Кубке. Да и фактор своего поля команда точно использует.
«Лестер»
Турнирное положение: «Лисы» в нынешнем сезоне сражаются за возвращение в АПЛ. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Лестер» опережает ближайшего преследователя на 3 очка. Да и с атакой у команды полный ажур: 74 забитых мяча в 37 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не смогла добыть викторию. «Лестер» расписал лишь мировую с «Халлом» (2:2).
А вот до того «лисы» минимально переиграли крепкий «Сандерленд» (1:0). А вот в поединке с КПР вышла коллизия (1:2).
Вообще, «Лестер» в последних матчах выглядит не столь выгодно. А вот на Кубок Англии команда уж точно настроится должным образом.
Не сыграют: Кейси Макатир, Деннис Прат, Рикарду Перейра — травмированы.
Состояние команды: на данном этапе «Лестеру» явно не хватает стабильности. В матчах с более-менее крепкими оппонентами у команды возникают сложности.
В предыдущем раунде Кубка Англии команда добыла сложнейшую викторию. «Лестер» в овертайме все-таки додавил «Борнмут» (1:0).
Лазарет «лис» также не пустеет. Зато неплохие кондиции набрал легендарный форвард Джейми Варди.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Лестер», способен дать бой лондонцам, но рассчитывать будет лишь на контратаки.
Статистика для ставок
- «Челси» имеет трехматчевую беспроигрышную серию
- «Волки» выиграли в 4 своих последних поединках из 5
- «Челси» неизменно пропускал в 9 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.07, а победа оппонента — в скромные 6.99.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.
- 1.92Манчестер Сити — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.12Бавария — Дармштадт: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: «Аристократы» явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.
Хозяева имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, и уж точно постараются сыграть на своих лучших качествах.
Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.08