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    Сумеет ли «Челси» загнать «лис»?

    «Челси» — «Лестер». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 17 марта 2024 года

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    В рамках 1/4 финала Кубка Англии 17 марта пройдет матч «Челси» — «Лестер». Начало — 15:45 (мск). «Челси» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 17 Марта 2024 года
    Челси
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    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» в нынешнем сезоне выступают крайне слабо. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Челси» уже вряд ли попадет в то-5. Да и проигрывает команда частенько: 10 коллизий в 27 матчах.

    Челси — Лестер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Англии команда разжилась тремя очками. «Челси» переиграл «Ньюкасл» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Зато в Кубке Англии «аристократам» мотивации не занимать. Тем паче, в чемпионате команда уже особо не поднимется.

    Не сыграют: Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Чимуанья Угочукву, Бен Чилуэлл — травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах лондонцы немного прибавили. Да и часто критикуемый Михаил Мудрик, похоже, оживает.

    Матчи против «Лестера» для команды исторически складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков лондонцы выиграли 4 раза.

    И уж совсем очевидно, что «Челси» постарается продолжить свой путь в Кубке. Да и фактор своего поля команда точно использует.

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лисы» в нынешнем сезоне сражаются за возвращение в АПЛ. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Лестер» опережает ближайшего преследователя на 3 очка. Да и с атакой у команды полный ажур: 74 забитых мяча в 37 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не смогла добыть викторию. «Лестер» расписал лишь мировую с «Халлом» (2:2).

    А вот до того «лисы» минимально переиграли крепкий «Сандерленд» (1:0). А вот в поединке с КПР вышла коллизия (1:2).

    Вообще, «Лестер» в последних матчах выглядит не столь выгодно. А вот на Кубок Англии команда уж точно настроится должным образом.

    Не сыграют: Кейси Макатир, Деннис Прат, Рикарду Перейра — травмированы.

    Состояние команды: на данном этапе «Лестеру» явно не хватает стабильности. В матчах с более-менее крепкими оппонентами у команды возникают сложности.

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    В предыдущем раунде Кубка Англии команда добыла сложнейшую викторию. «Лестер» в овертайме все-таки додавил «Борнмут» (1:0).

    Лазарет «лис» также не пустеет. Зато неплохие кондиции набрал легендарный форвард Джейми Варди.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Лестер», способен дать бой лондонцам, но рассчитывать будет лишь на контратаки.

    Статистика для ставок

    • «Челси» имеет трехматчевую беспроигрышную серию

    • «Волки» выиграли в 4 своих последних поединках из 5

    • «Челси» неизменно пропускал в 9 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.07, а победа оппонента — в скромные 6.99.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.

    Прогноз: «Аристократы» явно сильнее соперника, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

    Хозяева имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, и уж точно постараются сыграть на своих лучших качествах.

    Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.08

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    Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Лестер» с коэффициентом 2.22. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Челси» загнать «лис»?
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