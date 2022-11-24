Ольмо: Для меня будет особенным сыграть с Германией

Полузащитник сборной Испаниипрокомментировал первую победу испанцев на чемпионате мира в матче с Коста-Рикой (7:0) и высказался о предстоящей встрече с Германией.

«Заданный уровень дает нам возможность продолжать прибавлять. Это дебют мечты, но игра уже осталась позади. После этого матча я надеюсь, что ещё больше болельщиков смогут поверить в нас.

Германия находится в сложной ситуации, им нужна только победа, и если мы выиграем, то попадем в плей-офф, так что это будет своего рода финал.

Германия доминировала в игре, но Япония, у которой были незначительные преимущества, воспользовалась ими. В этом турнире нельзя допускать ошибок.

Для меня будет особенным сыграть с Германией», — приводит слова Ольмо Sport.es.

Сборная Испании встретится с Германией 27 ноября в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира.