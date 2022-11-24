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    Ольмо: Для меня будет особенным сыграть с Германией

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    Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо прокомментировал первую победу испанцев на чемпионате мира в матче с Коста-Рикой (7:0) и высказался о предстоящей встрече с Германией.

    Даниэль Ольмо
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    Даниэль Ольмо

    «Заданный уровень дает нам возможность продолжать прибавлять. Это дебют мечты, но игра уже осталась позади. После этого матча я надеюсь, что ещё больше болельщиков смогут поверить в нас.

    Германия находится в сложной ситуации, им нужна только победа, и если мы выиграем, то попадем в плей-офф, так что это будет своего рода финал.

    Германия доминировала в игре, но Япония, у которой были незначительные преимущества, воспользовалась ими. В этом турнире нельзя допускать ошибок.

    Для меня будет особенным сыграть с Германией», — приводит слова Ольмо Sport.es.

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