Ольмо: Для меня будет особенным сыграть с Германией

Даниэль Ольмо Фото: globallookpress.com
«Заданный уровень дает нам возможность продолжать прибавлять. Это дебют мечты, но игра уже осталась позади. После этого матча я надеюсь, что ещё больше болельщиков смогут поверить в нас.
Германия находится в сложной ситуации, им нужна только победа, и если мы выиграем, то попадем в плей-офф, так что это будет своего рода финал.
Германия доминировала в игре, но Япония, у которой были незначительные преимущества, воспользовалась ими. В этом турнире нельзя допускать ошибок.
Для меня будет особенным сыграть с Германией», — приводит слова Ольмо Sport.es.
Сборная Испании встретится с Германией 27 ноября в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира.