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    Лёв высказался о протесте сборной Германии

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    Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался по поводу скандала связанный с запретом радужных повязок на ЧМ в Катаре.

    Йоахим Лёв
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    Йоахим Лёв

    Также, специалист оценил игру немецкой сборной в матче с Японией (1:2).

    «Мне понравилось, как команда играла и в первом тайме, и во втором. Но не хватало главного — завершения комбинаций.

    Нельзя победить, не забивая в ворота соперника. Плюс я бы сделал замечания, как команда действовала в обороне. Много брака. В общем, Ханси есть над чем работать.

    Насколько команда в её нынешнем виде готова сражаться за титул чемпиона? Было много нюансов, которые мешали сборной. Это и пандемия, и травмы, а это неизбежная ротация состава.

    Но, на мой взгляд, Ханси нашёл ту модель, которая может принести результат. Ещё раз повторю, несмотря на такое начало, Германия для меня один из фаворитов.

    А что скажу о поражении Аргентины? Они проиграли, и мы проиграли. Чемпионат мира — такой турнир. Сенсации ещё будут. Тем такие турниры и интересны.

    Скандал с запретом ФИФА на ношение радужных повязок? Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок.

    Я понимаю волнения команды, но считаю, что игроки должны быть сосредоточены прежде всего на игре. Спорт — на первом месте, остальное должно уйти на второй план», — цитирует Лёва «Российская газета».

  • Немецкий футбольный союз подаст в суд на ФИФА за запрет на радужные повязки на ЧМ
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