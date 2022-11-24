Лёв высказался о протесте сборной Германии

Бывший главный тренер сборной Германиивысказался по поводу скандала связанный с запретом радужных повязок на ЧМ в Катаре.

Также, специалист оценил игру немецкой сборной в матче с Японией (1:2).

«Мне понравилось, как команда играла и в первом тайме, и во втором. Но не хватало главного — завершения комбинаций.

Нельзя победить, не забивая в ворота соперника. Плюс я бы сделал замечания, как команда действовала в обороне. Много брака. В общем, Ханси есть над чем работать.

Насколько команда в её нынешнем виде готова сражаться за титул чемпиона? Было много нюансов, которые мешали сборной. Это и пандемия, и травмы, а это неизбежная ротация состава.

Но, на мой взгляд, Ханси нашёл ту модель, которая может принести результат. Ещё раз повторю, несмотря на такое начало, Германия для меня один из фаворитов.

А что скажу о поражении Аргентины? Они проиграли, и мы проиграли. Чемпионат мира — такой турнир. Сенсации ещё будут. Тем такие турниры и интересны.

Скандал с запретом ФИФА на ношение радужных повязок? Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок.

Я понимаю волнения команды, но считаю, что игроки должны быть сосредоточены прежде всего на игре. Спорт — на первом месте, остальное должно уйти на второй план», — цитирует Лёва «Российская газета».

Следующий матч сборная Германии проведет 27 ноября с Испанией.