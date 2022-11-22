Немецкий футбольный союз подаст в суд на ФИФА за запрет на радужные повязки на ЧМ

Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) за запрет на ношение радужной капитанской повязки на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает BILD.

Руководящий орган немецкого футбола намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за запрета на ношение радужных капитанских повязок на ЧМ-2022 в Катаре.

«ФИФА запретила нам демонстрировать символ разнообразия и прав человека. Они объединили этот запрет с угрозами спортивных санкций, не уточнив их.

DFB планирует проверить, были ли действия ФИФА законными», — отметил представитель Немецкого футбольного союза.

Ранее появилась информация, что футболисты могут получить желтую карточку за ношение радужной повязки в поддержку ЛГБТ.

Немецкий футбольный союз намерен добиться разрешения носить радужную повязку для голкипера сборной Германии Мануэля Нойера в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.