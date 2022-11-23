Осинькин — о победе над «Спартаком»: Мы смотрелись хорошо, уверенно, создавали моменты

Главный тренеррассказал, за счет чего самарцы добились победы в матче Кубка России со(2:1).

«За год это четвертая игра со "Спартаком". Мы не брали очков. Сегодня победили с волевой победой. Мы смотрелись хорошо, уверенно, создавали моменты.

Я доволен, что мы продолжаем бороться не только за третье место. Для веры ребят в себя это значимая победа.

Когда мы попали в такую группу, у нас было не лучшее настроение. Но мы до сих пор в игре и продолжаем бороться.

Достойно провели концовку, когда повели в счете, даже когда было желание только обороняться, показали контригру», — отметил Осинькин в интервью «Чемпионату».