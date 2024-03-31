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    • «Сельта» на своем поле не смогла обыграл «Райо Вальекано» в матче Примеры
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    «Сельта» на своем поле не смогла обыграл «Райо Вальекано» в матче Примеры

    «Сельта» — «Райо Вальекано»: счет матча 0:0, обзор

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    «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0) в матче 30-го тура испанской Примеры.

    «Сельта»
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    «Сельта»

    За весь матч хозяева не смогли нанести ни одного удара в створ ворот, владея мячом 60% времени. «Райо Вальекано», в свою очередь, дважды угражал воротам соперника и подал 2 угловых удара.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Райо Вальекано 0:0
    Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза, Карл Старфельт (Ренато Тапиа, 46'), Карлос Домингес, Мануэль Санчес, Уго Сотело (Жаилсон, 66'), Франсиско Пейнадо, Яго Аспас, Жонатан Бамба (Карлес Перес, 66'), Йёрген Странн Ларсен (Анастасиос Дувикас, 78'), Hugo Alvarez (Франко Серви, 87') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Пеп Чаварриа (Альфонсо Эспино, 46'), Абдул Мумин, Иван Балью, Альваро Гарсия (Andrei Rațiu, 16'), Оскар Валентин (Хосе Посо, 81'), Унаи Лопес, Пате Сисс, Серхио Камельо (Бебе, 66'), Иси Паласон (Мигель Крешпу да Силва, 81'), Хорхе де Фрутос Предупреждения: Пеп Чаварриа (3'), Пате Сисс (44'), Яго Аспас (69'), Унаи Лопес (72'), Карлос Домингес (84'), Карлес Перес (89')

    После этого матча «Сельта» занимает 17-е место в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 16-й позиции (30 баллов).

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