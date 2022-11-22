Дания — Тунис: счет 0:0

Состоялся первый матч в группе D чемпионата мира — сборныеразошлись нулевой ничьей.

По итогам встречи датчане опередили соперника во владении мячом и количеству ударов, однако они не смогли трансформировать это в победу.

Таким образом, на текущем мундиале была сыграна первая нулевая ничья.

Футбол. ЧМ-2022. Группа D Дания — Тунис 0:0 Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Симон Кьер (Матиас Йенсен, 65'), Андреас Кристенсен, Расмус Кристенсен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Томас Делейни (Миккель Дамсгор, 45'), Кристиан Эриксен, Йоаким Мехле, Андреас Ольсен (Йеспер Линдстрём, 65'), Каспер Дольберг (Андреас Корнелиус, 65') Тунис: Юссеф Мсакни (Ханнибал Межбри, 80'), Иссам Жебали (Taha Yassine Khenissi, 80'), Anis Slimane (Наим Слити, 67'), Ali Abdi, Аисса Лайдуни (Ferjani Sassi, 88'), Эйе Скири, Мохамед Дрегер (Вайди Кечрида, 88'), Монтассар Тальби, Яссин Мерия, Дилан Бронн, Aymen Dahmen Предупреждения: Расмус Кристенсен (25'), Матиас Йенсен (78'), Taha Yassine Khenissi (86')

В следующем туре Дания сыграет с Францией, а Тунис встретится с Австралией. В 22:00 мск Франция и Австралия закроют 1-й тур в квартете D.