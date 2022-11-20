начнут матч в 17:00 в очередном туре ФНЛ, 20.11.2022.

Последний матч между собой: «СКА-Хабаровск» — «Краснодар-2» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Краснодар-2»).

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