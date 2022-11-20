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    Краснодар-2 — СКА-Хабаровск. Смотреть онлайн в прямом эфире

    20.11.2022 в 17:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ Краснодар-2 — СКА-Хабаровск

    Футбол ФНЛ — Первая лига Краснодар-2 СКА-Хабаровск Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Краснодар-2 и СКА-Хабаровск начнут матч в 17:00 в очередном туре ФНЛ, 20.11.2022.

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    Последний матч между собой: «СКА-Хабаровск» — «Краснодар-2» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Краснодар-2»).

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