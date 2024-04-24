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    «Динамо» выиграло в гостях у «Оренбурга»

    «Оренбург» — «Динамо»: счет матча 1:2 (0:0), обзор голов

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    В перенесенном 21-м туре РПЛ «Оренбург» уступил на своем поле московскому «Динамо» со счетом 1:2.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Первый тайм не принес забитых голов, преимуществом владели хозяева, но пробить Антона Шунина не смогли.

    Гости открыли счет на 55-й минуте после точного удара Константина Тюкавина с передачи Даниила Фомина.

    Через 17 минут «бело-голубые» увеличили свое преимущество, отличился Муми Нгамале, ассист ему сделал Федор Смолов.

    «Оренбург» смог забить гол на 77-й минуте, он на счету аргентинца Брайана Мансильи.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Динамо 1:2
    Голы: 0:1 Константин Тюкавин (55'), 0:2 Муми Нгамал (72'), 1:2 Брайан Мансилья (77') Оренбург: Николай Сысуев, Лео Гогличидз, Данила Хотулёв, Матиас Перес, Иван Башич, Габриэль Флорентин, Максим Сидоров, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Ghorbani M., Thompson J. Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Николас Маричал, Элазар Даса, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Bitello

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» с 44 очками идет на третьем месте. «Оренбург» с 26 баллами на 12-й позиции.

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