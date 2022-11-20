«Краснодар-2» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 17:00 мск. «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

Молодым кубанцам нынешний сезон дается с огромной натугой. Опыта явно не хватает, да и соперники крепкие.

На текущий момент «Краснодар-2» занимает предпоследнее 17 место. Причем в активе у команды 12 очков (как у аутсайдера «Волги»).

Коэффициенты матча Краснодар-2 — СКА-Хабаровск 1X2Новым игрокам 4.703.751.75Фрибет$40

В предыдущем туре краснодарцы вновь уступили. На сей раз кубанская молодежь не устояла перед натиском тульского «Арсенала» (3:1).

Прогнозы на ФНЛ

Серия из пяти поражений подряд явно бьет по психологии молодых кубанцев. Притом, что очередной оппонент выглядит мощно.

«СКА-Хабаровск»

Роману Шаронову удалось исправить турнирное положение своей команды. Хабаровчане вовсю несутся в стыки.

В минувшем туре «СКА-Хабаровск» вновь одержал победу. Дома команда уверенно переиграла КАМАЗ (3:1).

Причем эта виктория стала для хабаровчан четвертой подряд. Команда Шаронова понеслась, и это очень заметно.

Причем во всех четырех победных матчах армейцы не забивали меньше трех мячей. Более того, последние три завершились победами с одинаковым счетом 3:1.

Прогноз и ставка

На победу «СКА-Хабаровск» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Краснодара-2» — за 4.40.

«Краснодар-2» в последних матчах выглядит бледновато.

«СКА-Хабаровск» борется за выход в РПЛ .

Команда Шаронова наверняка начнет матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» в 1 тайме с коэффициентом 2.33.