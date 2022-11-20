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    Хабаровчане начнут без увертюр

    «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Первая лига, 20 ноября 2022 года

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    Роман Шаронов
    «Краснодар-2» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 17:00 мск. «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Ноября 2022 года
    Краснодар-2
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    «Краснодар-2»

    Молодым кубанцам нынешний сезон дается с огромной натугой. Опыта явно не хватает, да и соперники крепкие.

    На текущий момент «Краснодар-2» занимает предпоследнее 17 место. Причем в активе у команды 12 очков (как у аутсайдера «Волги»).

    Коэффициенты матча Краснодар-2 — СКА-Хабаровск

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    В предыдущем туре краснодарцы вновь уступили. На сей раз кубанская молодежь не устояла перед натиском тульского «Арсенала» (3:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Серия из пяти поражений подряд явно бьет по психологии молодых кубанцев. Притом, что очередной оппонент выглядит мощно.

    «СКА-Хабаровск»

    Роману Шаронову удалось исправить турнирное положение своей команды. Хабаровчане вовсю несутся в стыки.

    В минувшем туре «СКА-Хабаровск» вновь одержал победу. Дома команда уверенно переиграла КАМАЗ (3:1).

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    • Причем эта виктория стала для хабаровчан четвертой подряд. Команда Шаронова понеслась, и это очень заметно.

    Причем во всех четырех победных матчах армейцы не забивали меньше трех мячей. Более того, последние три завершились победами с одинаковым счетом 3:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «СКА-Хабаровск» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Краснодара-2» — за 4.40.

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    «Краснодар-2» в последних матчах выглядит бледновато.

    «СКА-Хабаровск» борется за выход в РПЛ.

    Команда Шаронова наверняка начнет матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» в 1 тайме с коэффициентом 2.33.

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    «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Хабаровчане начнут без увертюр
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