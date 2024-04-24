24 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и КАМАЗ. Начало игры — в 19:00 мск. «Химки» — КАМАЗ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Химчане считаются одними из главных претендентов на выход в РПЛ. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом команда Андрея Талалаева всего на один зачетный балл отстает от зоны прямого повышения в классе. Да и оборона химчан ошибается частенько: 31 пропущенный мяч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Химки» сумели переиграть «Родину» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» добыли 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Причем весной химчане не блещут стабильностью результатов. При этом состав команды по именам выглядит впечатляюще.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Команда Талалаева способна еще прибавить. Да и форвард Александр Руденко забил уже 10 мячей.

Матчи с челнинцами для команды традиционно проходят удачно. Из 5 последних очных поединков «Химки» выиграли 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что «Химки» постараются вернуться на победную тропу. Да и соперник явно не выглядит столь выгодно.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы ни на что не претендуют. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем КАМАЗ демонстрирует невысокий уровень реализации. В 27 матчах игроки команды отличились 26 голами.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла три очка. КАМАЗ с минимальным счетом переиграл «моряков».

Причем эта виктория стала для челнинцев второй кряду. А вот не проигрывает КАМАЗ уже 3 матча подряд.

Вообще, КАМАЗ в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 точными ударами при 5 пропущенных мячах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Челнинцы несколько отдалились от опасной зоны. Да и последние результаты явно прибавили оптимизма.

В составе команды нет звезд даже уровня первой лиги. Между тем, челнинцы уже не раз и не два срамили скептиков.

А вот обороняется команда достаточно успешно. В среднем КАМАЗ пропускает аккурат гол за матч: 27 мячей в 27 встречах.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. КАМАЗ постарается дать бой одному из лидеров первой лиги.

Статистика для ставок

Челнинцы не проигрывают 3 матча кряду

КАМАЗ в среднем забивает ровно гол за матч

Химчане уже 13 лет не проигрывают КАМАЗу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 7.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Химки» сильны, но нестабильны, тогда как КАМАЗ в последних матчах выглядел выгодно.

Челнинцы нынче находятся в отличных кондициях, к тому же не проигрывают в 3 матчах кряду.

Ставка: КАМАЗ не проиграет за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники обменяются забитыми мячами.

Ставка: Обе забьют за 2.35