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    Химчане не смогут перевернуть КАМАЗ

    «Химки» — КАМАЗ. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — КАМАЗ
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    Антон Митрюшкин
    24 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и КАМАЗ. Начало игры — в 19:00 мск. «Химки» — КАМАЗ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Апреля 2024 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 19:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
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    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане считаются одними из главных претендентов на выход в РПЛ. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом команда Андрея Талалаева всего на один зачетный балл отстает от зоны прямого повышения в классе. Да и оборона химчан ошибается частенько: 31 пропущенный мяч.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Химки» сумели переиграть «Родину» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» добыли 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Причем весной химчане не блещут стабильностью результатов. При этом состав команды по именам выглядит впечатляюще.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Команда Талалаева способна еще прибавить. Да и форвард Александр Руденко забил уже 10 мячей.

    Матчи с челнинцами для команды традиционно проходят удачно. Из 5 последних очных поединков «Химки» выиграли 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что «Химки» постараются вернуться на победную тропу. Да и соперник явно не выглядит столь выгодно.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы ни на что не претендуют. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем КАМАЗ демонстрирует невысокий уровень реализации. В 27 матчах игроки команды отличились 26 голами.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла три очка. КАМАЗ с минимальным счетом переиграл «моряков».

    Причем эта виктория стала для челнинцев второй кряду. А вот не проигрывает КАМАЗ уже 3 матча подряд.

    Вообще, КАМАЗ в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 точными ударами при 5 пропущенных мячах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Челнинцы несколько отдалились от опасной зоны. Да и последние результаты явно прибавили оптимизма.

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    В составе команды нет звезд даже уровня первой лиги. Между тем, челнинцы уже не раз и не два срамили скептиков.

    А вот обороняется команда достаточно успешно. В среднем КАМАЗ пропускает аккурат гол за матч: 27 мячей в 27 встречах.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. КАМАЗ постарается дать бой одному из лидеров первой лиги.

    Статистика для ставок

    • Челнинцы не проигрывают 3 матча кряду

    • КАМАЗ в среднем забивает ровно гол за матч

    • Химчане уже 13 лет не проигрывают КАМАЗу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 7.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Химки» сильны, но нестабильны, тогда как КАМАЗ в последних матчах выглядел выгодно.

    Челнинцы нынче находятся в отличных кондициях, к тому же не проигрывают в 3 матчах кряду.

    Ставка: КАМАЗ не проиграет за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники обменяются забитыми мячами.

    Ставка: Обе забьют за 2.35

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    Ставка и прогноз на матч «Химки» — КАМАЗ с коэффициентом 2.34. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. Химчане не смогут перевернуть КАМАЗ
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