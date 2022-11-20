начнут матч в 19:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 20.11.2022.

Последний матч между собой: «Кубань» — «КамАЗ» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «КамАЗ» — «Кубань». Коэффициент ставки — 2.08.

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