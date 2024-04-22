«Милан» — «Интер»: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

Симоне Индзаги впервые стал чемпионом Италии в качестве тренера и Стефано Пиоли Фото: globallookpress.com
«Нерадзурри» на выезде победили «Милан» со счетом 2:1.
На 18-й минуте счет открыл центральный Франческо Ачерби, который на дальней штанге замкнул головой передачу Бенжамена Павара.
Второй гол «Интер» забил сразу после перерыва, отличился французский нападающий Маркус Тюрам.
«Милан» смог сократить разницу на 80-й минуте после удара головой Фикайо Томори. «Россонери» имели возможность сравнять счет, но финальный штурм не увенчался успехом.
Футбол. Италия. Серия А
Милан — Интер 1:2
Голы: 0:1 Франческо Ачерби (18'), 0:2 Марку Тюрам (49'), 1:2 Фикайо Томори (80') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Тейьяни Рейндерс (Оливье Жиру, 52'), Ясин Адли (Исмаэль Беннасер, 68'), Юнус Муса (Ноа Окафор, 78'), Рубен Лофтус-Чик (Самуэль Чуквезе, 68'), Кристиан Пулишич, Рафаэл Леау Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 78'), Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 84'), Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 88'), Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 84'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 78'), Марку Тюрам, Лаутаро Мартинес Предупреждения: Николо Барелла (22'), Лаутаро Мартинес (32'), Тео Эрнандес (37'), Simone Inzaghi (88'), Маттео Габбиа (90')
После этой победы у «Интера» стало 86 очков, он за пять туров до конца чемпионата опережает «Милан» на 17 баллов.