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    Забьют и те, и другие

    КАМАЗ — «Кубань». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Первая лига, 20 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Кубань»
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    «Кубань»
    КАМАЗ сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 19:00 мск. КАМАЗ — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Ноября 2022 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 19:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    КАМАЗ

    Челнинцы так мощно начали сезон, что их сразу причислили к сонму потенциальных борцов за повышение в классе. На деле же КАМАЗ оказался калифом на несколько туров.

    На текущий момент КАМАЗ занимает 8 место в таблице. Правда, потенциально команда способна побороться за выход в стыки, но сможет ли?!

    В предыдущем туре челнинцы вновь уступили. КАМАЗ не устоял перед агрессивными атаками хабаровчан (3:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Серия из трех поражений подряд явно бьет по психологии игроков команды. Особенно обидным вышел вылет из Кубка России от второлиговой «Звезды» из Санкт-Петербурга (1:2).

    «Кубань»

    В «Кубани» назрели перемены, и они состоялись. Роберт Евдокимов покинул пост наставника команды после вылета из Кубка от ульяновской «Волги» (1:2).

    В минувшем туре «Кубань» также проиграла. Дома краснодарцы минимально уступили «Нефтехимику».

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  • 17/11/2022

    • Более полутора месяцев без побед — ужасающий период. К тому же кубанцы свалились в опасную зону.

    Да и с реализацией у «Кубани» проблемы. Можно что угодно говорить о стиле предыдущих команд Евдокимова, но 16 забитых мячей в 18 матчах — явно маловато.

    Прогноз и ставка

    На победу КАМАЗа в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кубани» — за 4.62.

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    КАМАЗ в последних матчах выглядел не лучшим образом. «Кубань» постарается улучшить свою голевую статистику.

    Обе команды не собираются отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.08.

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    КАМАЗ — «Кубань»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие
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