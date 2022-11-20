КАМАЗ сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 19:00 мск. КАМАЗ — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

Челнинцы так мощно начали сезон, что их сразу причислили к сонму потенциальных борцов за повышение в классе. На деле же КАМАЗ оказался калифом на несколько туров.

На текущий момент КАМАЗ занимает 8 место в таблице. Правда, потенциально команда способна побороться за выход в стыки, но сможет ли?!

В предыдущем туре челнинцы вновь уступили. КАМАЗ не устоял перед агрессивными атаками хабаровчан (3:1).

Прогнозы на ФНЛ

Серия из трех поражений подряд явно бьет по психологии игроков команды. Особенно обидным вышел вылет из Кубка России от второлиговой «Звезды» из Санкт-Петербурга (1:2).

«Кубань»

В «Кубани» назрели перемены, и они состоялись. Роберт Евдокимов покинул пост наставника команды после вылета из Кубка от ульяновской «Волги» (1:2).

В минувшем туре «Кубань» также проиграла. Дома краснодарцы минимально уступили «Нефтехимику».

Более полутора месяцев без побед — ужасающий период. К тому же кубанцы свалились в опасную зону.

Да и с реализацией у «Кубани» проблемы. Можно что угодно говорить о стиле предыдущих команд Евдокимова, но 16 забитых мячей в 18 матчах — явно маловато.

Прогноз и ставка

На победу КАМАЗа в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Кубани» — за 4.62.

КАМАЗ в последних матчах выглядел не лучшим образом. «Кубань» постарается улучшить свою голевую статистику .

Обе команды не собираются отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.08.