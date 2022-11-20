Франция официально подтвердила, что Бензема не сыграет на ЧМ-2022

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
У форварда «Реала» диагностирована травма мышцы левого бедра. Футболист получил повреждение на тренировке сборной Франции в Катаре 19 ноября.
«Получив повреждение квадрицепса левого бедра, Карим Бензема вынужден отказаться от участия в чемпионате мира.
Вся команда разделяет огорчение Карима и желает ему скорейшего выздоровления», – сказано в соцсетях французской сборной.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сможет заменить Бензема в заявке до вечера понедельника, 21 ноября.
Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября.
26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.