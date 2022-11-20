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    Франция официально подтвердила, что Бензема не сыграет на ЧМ-2022

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    Нападающий сборной Франции Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира по футболу-2022, сообщает пресс-служба «Трехцветных».

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    У форварда «Реала» диагностирована травма мышцы левого бедра. Футболист получил повреждение на тренировке сборной Франции в Катаре 19 ноября.

    «Получив повреждение квадрицепса левого бедра, Карим Бензема вынужден отказаться от участия в чемпионате мира.

    Вся команда разделяет огорчение Карима и желает ему скорейшего выздоровления», – сказано в соцсетях французской сборной.

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сможет заменить Бензема в заявке до вечера понедельника, 21 ноября.

    Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября.

    26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.

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