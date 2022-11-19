Агент Захаряна: Переговоры с «Челси» — это сложная история

, агент российского полузащитника «Динамо», рассказал проходят переговоры с

«Как проходят переговоры с "Челси"? Давайте пока не будем об этом. Это довольно сложная история с большим количеством вводных.

Арсену нужно становиться лучше с каждым днем и прогрессировать. Он очень много работает — это нас очень радует», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» по-прежнему сохраняет серьезный интерес к Захаряну.

Захарян мог перейти в лондонский клуб «Челси» до закрытия трансферного летнего окна. Позже «Динамо» официально заявило, что трансфер не состоялся по техническим причинам, которые не зависели от московского клуба.

В текущем чемпионате России Захарян провел 16 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.