Осинькин: Прогресс Пиняева очевиден, потому что он «не перескакивал через лишние ступеньки»

Главный тренер «Крыльев Советов»рассказал о прогрессе полузащитника

«Эти 17 туров для него были неоднозначные и неодинаковые. Не было легкого и поступательного движения, потому что было только два тура, когда он понимал, что он игрок основного состава, а не подменяет условного Зиньковского.

В этот момент была травма, которая, пока не разобрались, поставила под сомнение его будущее. Эта болезнь и его заставила по-другому посмотреть на жизнь, как к чему надо относиться. В этом плане он как умный человек смог сделать правильные выводы, что в любой ситуации надо биться и выжимать максимум из своего состояния.

В профессиональном плане такое отношение у футболиста 24/7. Надо уметь подчинить себя цели, иногда она кажется абстрактной, но мелочи-детали по питанию, восстановлению, образу жизни влияют на футбол. Сейчас эта тема в мире широко обсуждается.

Он занимается дополнительно со специалистами в плане реабилитации. Мы видим, что он стал сильнее. Он наладил питание, немного сбросил вес. Это отразилось на его выносливости, на том, какие объемы он выполнял. Это уже другой Пиняев — не тот маленький мальчик Сергей, который пришел к нам полтора года назад.

Тогда для болельщиков не было понятно, почему он практически не играл в основном составе, кроме кубковых и товарищеских матчей. Но ему было 16 лет. Почему настолько юный футболист должен играть в основном составе, даже если он умеет ярко в каких-то эпизодах себя проявлять? Надо быть терпеливым: своевременно и правильно подводить его к большой работе. Считаю, что его прогресс очевиден, потому что он "не перескакивал через лишние ступеньки". Он шел последовательно. И сейчас психологически и физически готов к этой работе. То, чего не было в 16 лет», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.

Пиняев провел в текущем чемпионате России 11 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее на этой неделе 18-летний футболист дебютировал в составе первой сборной России.