ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алехандро Гарначо«МЮ» больше не нужен скулящий Роналду. Гарначо — настоящее и будущее «красных дьяволов»
  • 11:33
    • Юри Алберто заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»
  • 10:11
    • Скончался президент ФФККР Александр Горшков
    Все новости спорта

    Карпин о Пиняеве: Когда проведет хотя бы пять сезонов на высшем уровне, тогда и будем давать оценки

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сборная России Футбол России Крылья Советов РПЛ
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева называют самым талантливым футболистом десятилетия.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Общественность очень любит вешать ярлыки. Посмотрим, как он будет прогрессировать. В прошлом году самый талантливый у вас был Захарян, теперь — Пиняев.

    Давайте посмотрим, как он будет развиваться и прогрессировать. У нас было миллион людей, кому в 17–18 лет пророчили великое будущее, а в 22 их уже не было в футболе.

    Когда проведет хотя бы пять сезонов на высшем уровне, тогда и будем давать оценки. Талант есть, но как он его реализуют — надо посмотреть», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Таджикистан — Россия

    Пиняев провел в текущем чемпионате России 11 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, попал в состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России проиграет Таджикистану?
  • Таджикистан — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Легкая прогулка перед стартом ЧМ для испанцев
  • Иордания — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Ак Барс» позаботится о том, чтобы домашняя игра не пробила тотал «больше»?
  • «Ак Барс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Таджикистан — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Иордания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Португалия — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бахрейн — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры