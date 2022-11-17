Карпин о Пиняеве: Когда проведет хотя бы пять сезонов на высшем уровне, тогда и будем давать оценки

Главный тренер сборной Россиивысказался о том, что полузащитника «Крыльев Советов»называют самым талантливым футболистом десятилетия.

«Общественность очень любит вешать ярлыки. Посмотрим, как он будет прогрессировать. В прошлом году самый талантливый у вас был Захарян, теперь — Пиняев.

Давайте посмотрим, как он будет развиваться и прогрессировать. У нас было миллион людей, кому в 17–18 лет пророчили великое будущее, а в 22 их уже не было в футболе.

Когда проведет хотя бы пять сезонов на высшем уровне, тогда и будем давать оценки. Талант есть, но как он его реализуют — надо посмотреть», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

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Пиняев провел в текущем чемпионате России 11 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, попал в состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).