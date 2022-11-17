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    Сборная России проиграет Таджикистану?

    Таджикистан — Россия. Прогноз (к. 2.38) и ставки на товарищеский матч 17 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Таджикистан — Россия
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    Валерий Карпин
    Сборная России сыграет против команды Таджикистана в рамках выездного товарищеского матча. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе, начало — в 18:00 мск. Таджикистан — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Ноября 2022 года
    Таджикистан
  • Душанбе
    •  Таджикистан 18:00 Россия Россия
  • Москва
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    Таджикистан

    В этом году в жизни таджикского футбола произошло знаковое событие — национальная команда впервые в истории квалифицировалась на Кубок Азии.

    В 2023 году сборная Таджикистана сыграет в турнире среди лучших сборных азиатского континента.

    Коэффициенты матча Таджикистан — Россия

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    После неудачи в отборе на ЧМ-2022 местная федерация футбола решила назначить главным тренером немецкого-хорватского специалиста Петара Шегрта, и этот шаг оказался ключевым.

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    Беспроигрышная серия Таджикистана на данный момент составляет пять матчей, в которых команда Шегрта пропустила лишь один гол. Правда, и соперники были весьма специфические — Мьянма, Сингапур, Киргизия, Тринидад и Тобаго и Малайзия.

    Россия

    Сборная России тем временем провела в этом году пока лишь один матч. В конце сентября команда Валерия Карпина кое-как выиграла у Киргизии — 2:1.

    Россияне в том матче играли экспериментальным составом, показав, если говорить объективно, максимально ужасный футбол.

    На этот раз в составе сборной тоже хватает новичков, среди которых оказался, например, Владимир Сычевой. Нападающий «Оренбурга» стал главным открытием сезона в РПЛ, наколотив уже 14 мячей.

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    • Кроме того, шанс сыграть за главную команду страны получил 18-летний полузащитник «Крыльев Советом» Сергей Пиняев. Если что, посмотреть состав на матч с Таджикистаном можно здесь.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что сборная России без проблем выиграет в предстоящем матче. На команду Карпина можно поставить за 1.13. Победу Таджикистана предлгают за 37.0, а ничью — за 8.20.

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    Как ни крути, а сборную России и ее возможности серьезно переоценивают. Вряд ли команда Карпина проиграет, но и на крупную победу тоже не стоит рассчитывать.

    Ставка — тотал матча меньше 3,5 за 2.38. Или как вариант можно еще рассмотреть тотал меньше 4,0 за 1.90.

    Еще одна оптимальная ставка — обе команды забьют за 2.03. Если Киргизия смогла забить России, то вполне вероятно, что и Таджикистан порадует местную публику.

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    Таджикистан — Россия: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. Сборная России проиграет Таджикистану?
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