Жена Карпина: Как же мне стыдно за российских болельщиков. Неловко читать, как оскорбляют сборную Таджикистана

, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, раскритиковала российских болельщиков после товарищеского матча с(0:0).

«Почитала комментарии про вчерашнюю игру. Стараюсь этого не делать, но в поезде было время, увы. Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно).

Не потому, что поливают наших ребят — к этому у меня уже иммунитет. Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют, соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Хотя бы за это можно [хейт] придержать? Спорт — это и про уважение соперника», — написала Карпина в соцсетях.

В воскресенье, 20 ноября, сборная России сыграет с командой Узбекистана. Встреча состоится в Ташкенте, начало — в 15:00 мск.