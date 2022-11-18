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    Жена Карпина: Как же мне стыдно за российских болельщиков. Неловко читать, как оскорбляют сборную Таджикистана

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Болельщики
    Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, раскритиковала российских болельщиков после товарищеского матча с Таджикистаном (0:0).

    Валерий Карпин с женой Дарьей
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    Валерий Карпин с женой Дарьей

    «Почитала комментарии про вчерашнюю игру. Стараюсь этого не делать, но в поезде было время, увы. Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно).

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    • Не потому, что поливают наших ребят — к этому у меня уже иммунитет. Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют, соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Хотя бы за это можно [хейт] придержать? Спорт — это и про уважение соперника», — написала Карпина в соцсетях.

    В воскресенье, 20 ноября, сборная России сыграет с командой Узбекистана. Встреча состоится в Ташкенте, начало — в 15:00 мск.

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